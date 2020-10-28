Корейские специалисты помогут очистить Чернобыльскую АЭС от радиоактивного загрязнения

28.10.2020, 4:15, Новости дня

Чернобыльская АЭС договорилась с Корейским институтом исследований атомной энергии о дезактивации радиоактивных фрагментов бетона и металла на ЧАЭС. Об этом 27 октября сообщила пресс-служба Госагентства по управлению зоной отчуждения на своей странице в Facebook.

По словам заместителя директора Чернобыльской АЭС по обращению с радиоактивными отходами Александра Скомарохова, в рамках подписанного соглашения представители представители ЧАЭС по технологиям KAERI займутся дезактивацией фрагментов бетона и металла, которые имеют радиоактивное загрязнение.

“Это взаимовыгодное сотрудничество. KAERI имеет технические разработки, направленные на дезактивацию радиоактивно загрязненных поверхностей, однако испытать эти технологии на реальных, а не искусственно загрязненных поверхностях, не может, поскольку подобные загрязнения в Корее на сегодня отсутствуют. В то же время, Чернобыльская АЭС, выполняя выход из эксплуатации, постоянно ищет средства и технологии, которые позволят, с одной стороны, качественно выполнять дезактивацию материалов, а с другой – существенно уменьшить количество радиоактивных отходов, образующихся в этом процессе. Таким образом, площадка ЧАЭС является своего рода лабораторным полигоном для испытания предложенной специалистами KAERI технологии”, – заявил Скомарохов.

Во время проведения испытаний, которые продлятся до конца 2021, будут деактивированы элементы с известными характеристиками загрязнения, в частности бетонные фрагменты конструкций, а также металлические пластины из нержавеющей и углеродистой стали путем пенной дезактивации.

В случае положительных результатов испытания Чернобыльская АЭС получит дополнительную к имеющимся технологию дезактивации с правом использования исключительно на промышленной площадке станции, говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/dazv.gov.ua/posts/3975700812460007

Авария на Чернобыльской атомной электростанции в 26 апреля 1986 года стала одной из крупнейших промышленных ядерных катастроф в истории. По международной шкале ядерных событий, принятой в 1988 году, авария на ЧАЭС – одна из двух, которую оценили по максимальному, седьмому, уровню опасности. Сопоставима с ней по масштабам только катастрофа на японской АЭС “Фукусима-1” 2011 года.