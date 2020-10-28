Мнение: Что за горизонтом

28.10.2020, 3:55, Разное

В связи с тем, что сейчас наступил период сезонных вирусных заболеваний, число заболевших начало ощутимо расти. Тот факт, что тесты выявляют у них антитела к Ковид-2019, и их записывают в эту статистику, на самом деле может говорить о другом — за текущий год коронавирус стал частью окружающей нас экосистемы и может присутствовать у значительной части населения. А вот с заболеваниями вопрос отдельный.

Текущая картина происходящего не может быть корректно соотнесена с предыдущими аналогичными периодами. Проблема в том, что ведущаяся борьба с Ковид-19 в этом году носила настолько вредительский (не побоюсь этого слова) характер, что серьезно подорвала способность огромного числа людей сопротивляться обычным заболеваниям. Дело не только в сорванном нормальном отдыхе, не только в изоляции, требованиях сидеть дома и выходить из четырех стен строго по пропускам и куар-кодам. Дело еще и в наведенном стрессе, который носит объемный характер: здесь и беспрерывная истеричная пропаганда по СМИ, информационный террор властей и врачей, стресс вызван страхом потери работы, что в период кризиса для людей может стать просто кошмаром — особенно для людей старшего возраста, которые обоснованно боятся потерять работу просто потому, что с соискателями после 35 лет, как известно, работодатели все менее охотно заключают трудовые контракты. И эти же люди чем старше, тем больше попадают в группы риска.

В общем, при всех катастрофических проблемах, которые обнаружились в системе здравоохранения, теперь добавляется и существенно меньшая готовность людей к обычным сезонным заболеваниям.

При этом пропаганда заходится в истошных криках про «вторую волну», добавляя нервозность и психоз. Это уже не просто замкнутый круг, а рукотворно созданная положительная обратная связь, в которой ситуация ухудшается с каждой новой итерацией.

Фактически сегодня мы входим в настоящую, уже без дураков, эпидемию. С одной стороны — это обычная сезонная эпидемия обычных ОРВИ, которые обостряются каждый год в «межсезонье». Но в этом году все гораздо хуже — во-первых, любой, у кого диагностирован коронавирус SARS CoV-2019, автоматически попадает в графу заболевших именно коронавирусной инфекцией (хотя это может быть и не так), а во-вторых, в связи с подорванным за год иммунитетом и сопротивляемостью, у немалой части заболевших болезнь протекает гораздо тяжелее, чем обычно.

И это снова выдается за доказательство особой опасности именно Ковид-19. Одна ложь тянет за собой следующую, соответственно, власть получает возможность вводить еще более жесткие и еще менее адекватные меры реагирования, которые в свою очередь усугубляют обстановку.

В таком случае может получиться крайне неприятная картина — нынешний сезон заболеваемости будет проходить дольше и тяжелее. Возможно — до следующего сезона, который обычно начинается в начале весны — в марте. И к новому сезону население подойдет с еще более ослабленным иммунитетом, и «третья волна» – которая на самом деле к Ковиду точно так же не будет иметь никакого отношения — может оказаться крайне тяжелой.

Все это, конечно, несколько апокалиптично, но еще год назад кто мог представить весь тот кошмар, который сегодня обрушился на нас, причем безо всяких на то оснований и поводов (кроме безумия властей, конечно)

Есть и еще один аспект, который как-то упускается из вида. «Обычные» прививки от «обычного» гриппа, которые делаются на регулярной основе, сейчас будут делаться людям, чье здоровье подорвано или по меньшей мере ослаблено. Что создаст новый фактор риска — тяжелое протекание самой процедуры вакцинации. Соответственно, в обстановке психоза и информационного террора и эти случаи будут без разбора ложиться в общую картину катастрофичности происходящего. Кстати, именно сейчас и должна в плановом порядке проходить вакцинация от гриппа, и насколько известно, ее уже проводят. К чему все это приведет в этом году — сказать сложно.

Подытоживая, можно сказать: безграмотные действия власти, которые усугубляются развалом системы здравоохранения, как итог предыдущих «оптимизаций», закручивает спираль кризиса, переводя его в состояние катастрофы. И если всё будет идти в том же направлении, то к «третьей волне» в начале весны мы подойдем в положении рукотворно введенной в хаос страны, деморализованным и запуганным насмерть населением, дезорганизованной и фрагментированной властью и разрушенной навылет экономикой. Идеальная обстановка для полного переформатирования всей социальной системы.

Примерно в таком положении наша страна подошла к 1917 году — уставшая от войны, сгнившей властью, отсутствием доверия к ней со стороны населения. И вот тогда и произошел Февраль — быстро и практически бескровно обрушил монархию, а все ее защитники внезапно стали маргиналами по отношению к торжествующей толпе, которая приветствовала свержение царя просто потому, что беспросветное существование требовало хоть каких-то перемен.

Другой вопрос, что именно за Февраль будет в этот раз. И не нужно иллюзий, хорошего там точно не будет ничего, как и в прошлый раз. А вот будет ли за Февралем Октябрь — это сейчас никто не скажет. В любом случае мы точно не вернемся к «доковидным» временам — у катастроф свои законы, главный из которых — невозможность «отката» назад.