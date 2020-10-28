Специалисты по кибербезопасности советуют не отправлять ссылки в мессенджерах

28.10.2020, 3:35, Новости дня

По словам специалистов, занимающихся кибербезопасностью, пользователям лучше отказаться от отправки и получения ссылок в обычных мессенджерах.

Это примерно то же самое, что вредная привычка, которая может закончиться печально для вашего смартфона или другого подключенного к Интернету устройства.

Во-первых, сообщения со ссылками требуют дополнительных ресурсов, в том числе могут привести к более быстрой разрядке аккумулятора. Во-вторых, по ссылке система создает автоматический предпросмотр, то есть фактически открывает ссылку «за ваш счет». А что кроется за этими «адресами», никому не известно, подхватить вирус можно в два счета. Также специалисты не советуют отправлять через мессенджеры какие-либо документы.