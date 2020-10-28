Компания SpaceX публично тестирует бета-версию Starlink

28.10.2020, 3:35, Новости дня

Пользователи из Канады и Соединенных Штатов могут присоединиться к публичному тестированию спутникового интернета Starlink. Новый вид связи, как и обещала, обеспечивает компания SpaceX.

До полноценного запуска в глобальном масштабе еще далеко, говорят специалисты. Ведь на орбиту нужно еще вывести много спутников, на что уйдут годы. Однако SpaceX получила возможность продемонстрировать, как будет осуществляться интернет-соединение.

Для того чтобы принять участие в тестировании, нужно купить необходимое для улавливания сигнала оборудование. Стоимость – 499 долларов США. Кроме того, компания требует абонплату в размере 99 долларов в месяц. Напомним, что SpaceX начала разворачивать систему Starlink в середине прошлого года.