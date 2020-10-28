 

Аспирин в низких дозах может снижать риск смерти от COVID-19 – предварительные данные

28.10.2020, 3:30, Разное


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Люди, которые принимают аспирин в низких дозах для профилактики болезней сердца, реже попадают в реанимацию и с меньшей вероятностью нуждаются в искусственной вентиляции легких при COVID-19. Это показало исследование, которое опубликовано в журнале Anesthesia & Analgesia.

Ученые проанализировали истории болезни 412 пациентов с COVID-19 в среднем возрасте 55 лет, которые были госпитализированы в нескольких больницах штата Мэриленд. Согласно их данным, пациенты, которые принимали аспирин:

  • на 44% реже нуждались в искусственной вентиляции легких,
  • на 43% реже попадали в реанимацию,
  • на 47% реже умирали в больнице по сравнению с людьми, которые не принимали аспирин.

Ученые считают эти данные очень обнадеживающими: дешевый и доступный препарат с известным профилем безопасности потенциально может предупреждать серьезные осложнения новой коронавирусной инфекции. У участников этого исследования врачи не встречали тяжелых побочных действий приема аспирина (желудочно-кишечных кровотечений и других).

Авторы исследования подчеркивают, что для уточнения эффектов аспирина при COVID-19 необходимо провести рандомизированное исследование: сравнить исходы болезни у пациентов, которые получают это лекарство и плацебо.

При COVID-19 увеличивается риск образования тромбов в артериях. Ученые связывают с этим риск различных осложнений инфекции, включая инфаркты, инсульты, легочную и сердечную недостаточность. Возможно, аспирин отмечает появление таких тромбов. 



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