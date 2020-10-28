Euronews – власти Франции пытаются исправить тяжёлую ситуацию на фоне второй волны

28.10.2020, 2:35, Новости дня

Самая сложная ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Евросоюзе сейчас наблюдается во Франции, где ежедневно регистрируют пятую часть всех заражённых в Европе. Президент Эммануэль Макрон собирает Совет по обороне, чтобы обсудить введение новых ограничений, включая удлинение комендантского часа, а также введение карантина в выходные дни и на наиболее заражённых территориях, пишет Euronews. Новые меры будут оглашены в ближайшие дни.

В ЕС самая тяжёлая ситуация с пандемией — во Франции. В понедельник власти сообщили о свыше 27 тысячах заражений, выявленных за сутки. В воскресенье эта цифра превысила 52 тысячи человек.

Вторая волна, которую опасались власти и общество, может поставить под угрозу больничную систему страны. Профессор-иммунолог Жан-Франсуа Дельфресси признал, что не исключает, что инфицированных может быть в два раза больше.

ЖАН-ФРАНСУА ДЕЛЬФРЕССИ, председатель Научного совета при президенте Франции: Нам тяжело даётся нынешняя ситуация. Имеющиеся в нашем распоряжении данные заставляют нас преполагать, что, скорее всего, вторая волна сокрушительнее первой — особенно если судить по тому, что происходит сейчас в отделениях реанимации и интенсивной терапии. Мне приходится констатировать, что очень многие сограждане не могут пока осознать, с какой бедой всем нам приходится иметь дело.

Во вторник президент Макрон проводит заседание оборонного совета, действующего в условиях чрезвычайной санитарной ситуации. По сообщению Le Monde, требуется «точная оценка эффективности комендантского часа, который затрагивает жизнь 45 миллионов французов».

Премьер-министр встретится с лидерами политических партий и движений, а также руководителями парламентских фракций. Глава кабмина проведёт и разговор с представителями профсоюзов и делегацией местных властей. Кастекс выслушает точку зрения собеседников на новое ужесточение ограничительных мер.

Le Figaro, ссылаясь на источники в Елисейском дворце, предполагает, что рассмотрены будут удлинение комендантского часа, введение карантина в выходные дни, введение частичного карантина на наиболее заражённых территориях. Но школы, где каникулы завершаются в следующий понедельник, пока закрывать не будут. О принятых решениях объявят, скорее всего, в четверг.

Дата выхода в эфир 27 октября 2020 года.