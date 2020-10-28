 

Британские учёные – из-за быстрого исчезновения антител от COVID-19 вакцину придётся ставить два раза в год

28.10.2020, 2:35, Новости дня

Как показало исследование учёных из Имперского колледжа Лондона, иммунитет от COVID-19 может сохраняться всего несколько месяцев, пишет The Daily Telegraph. По мнению исследователей, это может означать, что даже в случае создания удачной вакцины ставить её, скорее всего, придётся два раза в год.


Reuters

Иммунитет от COVID-19 может длиться всего несколько месяцев, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на данные Имперского колледжа Лондона.

Его исследование, в которое были вовлечены 365 тыс. человек, показало, что количество антител среди населения упало более чем на четверть всего за три месяца.

Согласно полученным данным, к июню, после первой волны пандемии, только у 6% населения выработались антитела, что свидетельствовало о некотором уровне защиты от вируса. Три месяца спустя эта цифра упала до 4,4%, причём большая часть снижения произошла всего за шесть недель.

Наиболее резкое падение наблюдалось среди тех, кто больше всего нуждается в защите: уровни антител среди лиц старше 75 лет снизились почти на 40% в период с июня по сентябрь.
 
Как отметили учёные, полученные данные свидетельствуют о «быстром» снижении иммунитета, а это, в свою очередь, может означать, что, даже если удачная вакцина будет найдена, её, возможно, придётся вводить дважды в год.

Это масштабное исследование проводилось по поручению Министерства здравоохранения Великобритании в рамках крупнейшей исследовательской программы, оказывающей влияние на политику британского правительства.

По словам учёных, результаты говорят о том, что Британия находится «далеко» от достижения коллективного иммунитета, который, как они ранее предупреждали, никогда не будет достигнут без вакцины.

Однако, как отмечает The Daily Telegraph, в исследовании не изучалась роль других форм иммунитета.



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