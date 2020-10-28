 

Мнение: Оскорбительная карикатура

28.10.2020, 2:20, Разное

Эрдоган обиделся на голландского политика разместившего эту карикатуру с припиской "террорист" и подал на него в суд.
Что довольно забавно, учитывая, что карикатурами на Эрдогана за последний месяц западные соц.сети просто завалены, ну а после пикировки с Макроном, физионимию которого сейчас топчут https://colonelcassad.livejournal.com/6277776.html в Триполи, накал трэша и угара растет по экспоненте.
С одинаковым рвением Эрдогана поливает как европейская, так и северо-американская пресса, не говоря уже о всяких курдах, армянах и прочих пострадавших от "друга Реджепа".

Есть мнение, что "друг Реджеп" задолбается судится с теми, кто делает и постит такие карикатуры про него.
Скорее наоборот, попытка судов по этому поводу лишь приведет к взрывному увеличению подобных креативов.

PS. Знатно все-таки полыхнуло от истории с отрезанием головы во Франции. Как будто целое ведро дрожжей в сельскую выгребную яму опорожнили.

Источник: Colonel Cassad



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