Мнение: Оскорбительная карикатура

28.10.2020, 2:20, Разное

Эрдоган обиделся на голландского политика разместившего эту карикатуру с припиской "террорист" и подал на него в суд.

Что довольно забавно, учитывая, что карикатурами на Эрдогана за последний месяц западные соц.сети просто завалены, ну а после пикировки с Макроном, физионимию которого сейчас топчут https://colonelcassad.livejournal.com/6277776.html в Триполи, накал трэша и угара растет по экспоненте.

С одинаковым рвением Эрдогана поливает как европейская, так и северо-американская пресса, не говоря уже о всяких курдах, армянах и прочих пострадавших от "друга Реджепа".

Есть мнение, что "друг Реджеп" задолбается судится с теми, кто делает и постит такие карикатуры про него.

Скорее наоборот, попытка судов по этому поводу лишь приведет к взрывному увеличению подобных креативов.

PS. Знатно все-таки полыхнуло от истории с отрезанием головы во Франции. Как будто целое ведро дрожжей в сельскую выгребную яму опорожнили.