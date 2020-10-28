Литвин баллотируется на ректора киевского университета Шевченко. Опубликован полный список кандидатов

28.10.2020, 2:10, Новости дня

Экс-председатель Верховной Рады Владимир Литвин баллотируется в ректоры Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко. Об этом 27 октября сообщил преподаватель философского факультета университета Андрей Черных в группе “Новини вищої освіти” на странице в Facebook.

Полный список кандидатов в ректоры КНУ:

Болтивец Сергей;

Хромец Виталий;

Вижва Сергей;

Копыленко Александр;

Куцевич Максим;

Конверский Анатолий;

Литвин Владимир;

Захарченко Петр;

Чудовская Ирина;

Витренко Андрей;

Бугров Владимир.

Литвин избирался в Верховную Раду четыре раза. Дважды был председателем украинского парламента (с 2002-го по 2006-й и с 2008-го по 2012 год).

28 августа Министерство образования и науки Украины объявило конкурс на замещение должности ректора КНУ. Строк приема заявок составил два месяца со дня публикации объявления о конкурсе на сайте МОН.

Должность ректора КНУ сейчас занимает доктор философских наук Губерский. В 2015 году он был избран на этот пост на первых в истории вуза выборах ректора.