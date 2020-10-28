Литвин баллотируется на ректора киевского университета Шевченко. Опубликован полный список кандидатов
28.10.2020, 2:10, Новости дня
Экс-председатель Верховной Рады Владимир Литвин баллотируется в ректоры Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко. Об этом 27 октября сообщил преподаватель философского факультета университета Андрей Черных в группе “Новини вищої освіти” на странице в Facebook.
Полный список кандидатов в ректоры КНУ:
Болтивец Сергей;
Хромец Виталий;
Вижва Сергей;
Копыленко Александр;
Куцевич Максим;
Конверский Анатолий;
Литвин Владимир;
Захарченко Петр;
Чудовская Ирина;
Витренко Андрей;
Бугров Владимир.
Литвин избирался в Верховную Раду четыре раза. Дважды был председателем украинского парламента (с 2002-го по 2006-й и с 2008-го по 2012 год).
28 августа Министерство образования и науки Украины объявило конкурс на замещение должности ректора КНУ. Строк приема заявок составил два месяца со дня публикации объявления о конкурсе на сайте МОН.
Должность ректора КНУ сейчас занимает доктор философских наук Губерский. В 2015 году он был избран на этот пост на первых в истории вуза выборах ректора.
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