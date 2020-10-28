Байден призвал международное сообщество ввести санкции против властей Беларуси

28.10.2020, 2:10, Новости дня

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден призвал международное сообщество усилить санкции в отношении белорусских властей и выразил поддержку протестующим против режима президента Александра Лукашенко. Об этом говорится в заявлении на сайте Байдена, обнародованном 27 октября.

“Более двух месяцев народ Беларуси мирно протестует, требуя положить конец жестокой диктатуре Александра Лукашенко. Режим ответил пулями, светошумовыми гранатами, массовыми задержаниями и пытками. Рабочие по всей Беларуси начали общенациональную всеобщую забастовку, чтобы заставить Лукашенко отказаться от власти. Хотя президент [Дональд] Трамп отказывается выступать от их имени, я по-прежнему поддерживаю народ Беларуси и его демократические устремления. Я также осуждаю ужасающие нарушения прав человека, совершаемые режимом Лукашенко”, – говорится в заявлении.

По словам Байдена, ни один лидер, который “мучает свой народ”, не может претендовать на легитимность.

“Вот почему международное сообщество должно значительно усилить санкции в отношении приспешников Лукашенко и заморозить офшорные счета, на которых они хранят свое украденное богатство. В качестве президента я также буду работать с нашими европейскими партнерами и союзниками, чтобы разработать план экономической поддержки действительно суверенной, демократической Беларуси”, – подчеркнул Байден.

Он добавил, что будет поддерживать лидера оппозиции Светлану Тихановскую и народ Беларуси “в призыве к мирной передаче власти, освобождению всех политических заключенных, а также к свободным и справедливым выборам”.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента Беларуси. По официальным данным, победу в них одержал президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны более 14 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

25 октября в Беларуси был последний день народного ультиматума, поставленного Тихановской Лукашенко. В этот день только в Минске на 11-й протестный марш вышло более 100 тыс. человек.

Тихановская заявляла, что, если в этот день Лукашенко не уйдет в отставку, 26 октября белорусы объявят общенациональную забастовку на всех предприятиях, выйдут блокировать дороги и обвалят продажи в государственных магазинах.

26 октября в Беларуси началась общенациональная забастовка. В этот день задержали почти 600 человек.