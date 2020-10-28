 

Turkish Airlines отправит всех иностранных пилотов в неоплачиваемый отпуск из-за COVID-19

28.10.2020, 2:10, Новости дня

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines сообщила сотрудникам, что отправят иностранных пилотов в неоплачиваемый отпуск минимум на шесть месяцев. Об этом 27 октября сообщило Национальное агенство гражданской авиации страны.

Решение о неоплачиваемом отпуске будет пересматриваться через шесть месяцев. Отпуска начинаются с 1 ноября, сообщили в агентстве.

В Bloomberg со ссылкой на электронное письмо к сотрудникам авиакомпании объяснили, что таким образом “помогают смягчить воздействие” кризиса в области здравоохранения на финансы Turkish Airlines.

По информации Air Journal, авиакомпания до сих пор не увольняла рабочих и не обращалась за государственной помощью из-за финансовых убытков, связанных с кризисом, но зарплаты многим сотрудникам были сокращены вдвое. За первые девять месяцев года объем перевозок сократился на две трети: 21,6 млн пассажиров по сравнению с 56,4 млн за тот же период 2019 года.

В начала 2020 года из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 многие страны закрыли свои границы. Украина приостановила международное авиасообщение с 17 марта. С 5 июня в Украине восстановилось внутреннее авиасообщение, а 15 июня – внешнее.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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