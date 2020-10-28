 

Мнение: Кто грозит Лукашенке?

28.10.2020, 2:05, Разное

Лукашенко заявил, что Беларусь начинает сталкиваться «с террористическими угрозами». Мол, действия протестующих — это действия «организованных преступных групп с признаками терроризма».

По мнению Лукашенко, призывы к ультиматумам и забастовкам идут «из Польши и Литвы» и «никого не надо уговаривать — ни рабочих, ни студентов, ни врачей, ни учителей, ни госслужащих»: «Пусть определяются, где они хотят жить, как они хотят жить»….

Протестующие-то, по-моему, уже определились, это Лукашенко не хочет принять, что страна устала от него за 26 лет его правления… Но они не переходят грань,за которой мирные протесты превращаются в погромы и беспорядки….

Но все-равно тревожно. Если Лукашенко заговорил про «террористические угрозы», боюсь, что в его ближайшем окружении, наверняка, найдутся отморозки, которые материализуют угрозы своего кумира.

Не дай Бог, конечно, но, боюсь, что ради сохранения власти Лукашенко и близкие ему люди ни перед чем не остановятся…

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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