 

В Томске упрочили сплавы для защиты ледоколов

28.10.2020, 1:30, Новости дня

В Томском государственном университете завили о создании более прочных сплавов, которые можно использовать для защиты корпусов ледоколов, используемых в Арктических морях.

Замерзшая акватория, как известно, может раздавить во льдах любой корабль. Особенно хорошо это знают моряки, работающие в Арктике. Однако ледоколов такие опасности не касаются. Они специально созданы для прокладывания пути другим суднам.

Когда при их строительстве будет использоваться сплав, созданный томскими специалистами, пробивные способности ледоколов улучшатся. Достаточно сказать, что металл не теряет своих качеств даже при температуре минус 200 градусов по Цельсию. Обычная сталь становится хрупкой как стекло значительно раньше.



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