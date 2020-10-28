 

В Самаре построили газовый теплоход

28.10.2020, 1:30, Новости дня

В Самарском Университете имени академика Королева сообщили о создании первого в РФ двигателя для теплохода, который работает на сжиженном газе. Агрегат уже установлен на судно.

В РФ это единственный пассажирский речной пароход такого типа, уточняют специалисты. «Чайка» отправилась в свой первый рейс из Зеленодольска.

Теплоход создан как прогулочное и экскурсионное судно, говорят разработчики двигателя. Поэтому очень важно, чтобы вредных выбросов в атмосферу в результате работы мотора было как можно меньше. Однако главным вызовом было создание безопасных и достаточно емких баллонов для сжиженного газа. На них инженеры потратили больше всего времени. Сейчас в емкости можно закачать до 16 тонн газа.



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