Участник КИ российской вакцины от COVID-19 рассказал о «сюрпризах» после прививки

28.10.2020, 1:25, Разное



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«Вчера прошел ревакцинацию — сделали вторую дозу вакцины от COVID-19. Прививка была сделана в 15 часов, и до утра чувствовал себя хорошо — никаких побочных реакций. Но сегодня утром начались “сюрпризы”: с 8 утра температура неожиданно начала расти и уже к 11 часам составила 40.2. И сбить ее было почти невозможно. Парацетамол улетал просто “в никуда”. 40.2 — и все тут. Пульс — 140-160. Лихорадка сильная, электрические грелки от озноба, сопровождавшего лихорадку, вообще не помогают — согреться крайне сложно”», – написал Василенко.

Участник клинических испытаний связался с группой врачей, которые курируют всех привитых, они вызвали скорую помощь. По словам Андрея Василенко, ему была предложена госпитализация «неизвестно куда», от которой он отказался, чтобы не подвергать себя риску заражения. Бригада связалась со страшим врачом оперативного отдела неким Чеботаревым Аркадием Николаевичем, который, как отметил Василенко, в грубой форме спросил у врачей, о какой вакцине идет речь, после чего предложил принять решение о дальнейших действиях самостоятельно. Добровольцу было предложено дождаться другую бригаду скорой через два часа.

«За два часа температура снова полезла вверх — 39.2, снова сбил связкой Парацетамола, Нимесила и новой порции Кетонала. Спала до 38.3. Со второй бригадой произошла точно такая же история: снова звонок г-ну Чеботареву и ответ про диагноз “ваш вызов, решайте сами, и передавайте поликлинике” с последующим киданием трубки».

Василенко отметил, что все врачи скорой помощи диагностировали поствакцинальную реакцию, однако запретили указывать ее в качестве основного диагноза. Позже блогер разместил пост, в котором сообщил, что ему стало лучше.

«Как и предполагал, к ночи температура ушла, — причем так же резко, как и нарастала, — за 2-3 часа, сегодня с утра стабильно 36.7, никаких других побочных реакций нет. Чувствую себя хорошо», – написал он.

В своих постах Андрей Василенко неоднократно упоминал о том, что он дважды переболел COVID-19, однако лабораторные тесты не подтвердили наличие антител к инфекции. На своей странице в Facbook молекулярный биолог Ольга Матвеева высказала мнение, что у добровольца возникла сильная побочная реакция на двухфазную систему аденовирусной вакцины «прайм-буст», когда первый вектор препарата запускает иммунный ответ, а второй его усиливает.

«На сам аденовирус может быть такой ответ, да на любой ярко выраженный “вражеский” антиген», – написала биолог.

Ранее директор центра им. Гамалеи академик РАН Александр Гинцбург заявил о том, что 85% привитых вакциной «Спутник V» не испытывают побочных эффектов. У 15% может повыситься температура до 38°C, появиться головная боль, ломота в мышцах и покраснение в месте введения вакцины.