В дагестанском селе введен карантин после выявления сибирской язвы

28.10.2020, 0:55, Новости дня

Власти Карабудахкентского района Дагестана ввели карантин на территории села Какамахи после выявления случаев заражения сибирской язвой, сообщил глава Карабудахкентского района республики Махмуд Амиралиев.

«25 октября поступила информация о подозрении заболевания жителей села Какамахи сибирской язвой, ситуация была взята на особый контроль. Совместно с ветуправлением и Роспотребнадзором по району был разработан и утвержден оперативный план противоэпидемических мероприятий в очаге сибирской язвы на территории села. Введены ограничительные мероприятия – карантин – на территории поселения», – приводит слова Амиралиева ТАСС.

По данным главы Карабудахкентского района Дагестана, пятеро госпитализированных жителей села Какамахи находятся в состоянии легкой степени тяжести, у них отмечается легкая кожная форма сибирской язвы. В самом селе принимаются необходимые меры по профилактике заболевания, ведется мониторинг, определен круг контактных лиц, среди них проводится антибактериальная профилактика для недопущения дальнейшего распространения инфекции.

«С привлечением правоохранительных органов на территории Какамахи запрещен ввоз и вывоз скота и животноводческой продукции. Ветеринарной службой проводится уже вторичная вакцинация животных, на сегодня в поселении вакцинировано более 700 голов крупного и мелкого рогатого скота. При проведении ветеринарной службой клинического осмотра больных и подозрительных на сибирскую язву животных не выявлено», – добавил глава Карабудахкентского района республики.

Напомним, в понедельник стало известно, что в дагестанском селе Какамахи выявили пять случаев сибирской язвы. Всех заболевших госпитализировали в перепрофилированное под инфекционку отделение Гурбукинской участковой больницы Карабудахкентского района.

Сибирская язва (карбункул злокачественный, антракс) – особо опасная инфекционная болезнь сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека. Характеризуется интоксикацией, развитием серозно-геморрагического воспаления кожи.