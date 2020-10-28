 

Пашинян заявил о подготовке контрудара Армении в Карабахе

28.10.2020, 0:55, Новости дня

Азербайджанские планы по завоеванию Карабаха обречены – Армения нанесет контрудар, который будет иметь сокрушительный эффект, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян в видеообращении к соотечественникам.

«Военно-политическое руководство Азербайджана так долго кормило свое общество победными реляциями, что это общество каждый день, минуту, секунду ждет вести о падении Арцаха (самоназвание Карабаха), окончательной и бесповоротной победы. Эту весть азербайджанское общество не дождется и ожидание этой вести разрушает азербайджанские планы по завоеванию Арцаха», – приводит слова Пашиняна РИА «Новости».

Премьер-министр Армении выразил уверенность, что народ Карабаха и все армянство будут бороться за каждый миллиметр земли и в нужный момент «нанесут точный контрудар, который будет иметь сокрушительный эффект».

В понедельник премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов идти на уступки для урегулирования карабахского конфликта, однако Баку ожидает не компромисса, а капитуляции Нагорного Карабаха.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей. После этого Ереван и Баку снова решили объявить перемирие с полуночи 18 октября, через некоторое время стороны опять обвинили друг друга в нарушении перемирия. Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией.

С утра понедельника, 26 октября, в Карабахе действует третий режим прекращения огня с момента обострения конфликта. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему Армения терпит поражение в Карабахе.



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