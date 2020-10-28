Турция осудила карикатуры на Эрдогана в Charlie Hebdo

28.10.2020, 0:55, Новости дня

Администрация президента Турции выступила с осуждением публикации карикатуры на турецкого лидера Тайипа Эрдогана в парижском еженедельном сатирическом журнале Charlie Hebdo.

«Антимусульманская программа президента Франции [Эммануэля] Макрона приносит свои плоды. Charlie Hebdo только что опубликовал серию так называемых карикатур, полных презренных изображений якобы нашего президента [Тайипа Эрдогана]. Мы осуждаем эту отвратительную попытку распространить расизм и ненависть. Так называемые карикатуры отвратительны и лишены всякого чувства человеческой порядочности. Это явно продукт ксенофобской, исламофобской и нетерпимой культурной среды, которую французское руководство, похоже, хочет для своей страны», – приводит ТАСС слова главы Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Карикатуристы Charlie Hebdo изобразили Эрдогана сидящим в кресле в майке и трусах, с банкой напитка в правой руке. Левой рукой он высоко приподнимает платье служанке, практически обнажая ее. Женщина при этом держит в руках поднос с полными рюмками. Надпись вверху обложки гласит: «Эрдоган, в частной жизни он очень веселый человек». Сам турецкий лидер при этом произносит, глядя в направлении обнаженной женщины: «О! А вот и пророк!»

Напомним, в начале сентября Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя новые публикации карикатур на пророка Мухаммеда сатирическим журналом Charlie Hebdo, заявил, что во Франции есть «свобода богохульствовать».

25 сентября в Париже вооруженный ножом мужчина совершил нападение на четырех человек неподалеку от старого здания редакции журнала Charlie Hebdo. Задержанный сообщил, что совершил нападение из-за переиздания карикатур на пророка Мухаммеда, опубликованных в Charlie Hebdo в начале того же месяца. Глава МВД Франции назвал нападение терактом.

16 октября под Парижем обезглавили преподавателя. Причиной нападения, как сообщалось, стал последний урок учителя, посвященный свободе слова, в ходе которого преподаватель показывал школьникам карикатуры из прессы на пророка Мухаммеда.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение террористическим актом. Он выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом во Франции, сообщив, что французские власти намерены обратить особое внимание на обучение детей. При этом Макрон высказал идею о необходимости создания организации, которая позволит построить «просвещенный ислам» во Франции. По его словам, необходимо «освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей».

После слов президента Франции об исламе турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Макрону следует лечить психику. В ответ Франция отозвала посла из Турции.

В «нападках на ислам» Макрона обвинил премьер-министр Пакистана Имран Хан. Глава Чечни Рамзан Кадыров предупредил президента Франции, что «мусульмане этого не простят».