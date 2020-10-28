Мнение: Диалог с коучем

28.10.2020, 0:40, Разное

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А пока хочу показать кусок диалога хищника и девочки, но не волка и красной шапочки, а других.

Дочь Никиты, которую зовут Даша, общается в переписке с Ромой, который согласился стать ее коучем и помочь ей в плане – нравиться парням. Даша юная пока девушка, но очень ранняя. Сколько ей лет, говорить не буду, это не так важно. Совершеннолетия еще нет, но возраст согласия есть. У нее уже были какие-то неудачные отношения с парнем и она сильно потрепала нервы своему отцу, с которым в настоящий момент живет вместе и уже не один год. Собственно поэтому Рома и согласился, Даша – скорее трудный подросток, чем благополучная девочка. Хотя учится она хорошо, было время когда и училась плохо, сейчас наладилось.

Я приведу один маленький кусок из переписки.

А вы попробуйте беспристрастно и внимательно разобрать.

Это просто треп, психологии тут пока мало, анализировать особо нечего. Дальше я, возможно, покажу более интересные и сложные фрагменты. У них уже длинная переписка, понемногу каждый день. Но мне интересно, что вы напишете про самый простой и короткий фрагмент.

Ранее Даша описывает двух парней, которые ей симпатичны. Один учится с ней, они немного общаются, но дальше дружбы не идет и Даша подозревает, что он пока ребенок и не интересуется темой любви. Второй старше года на три, у него есть мотоцикл, долго смотрел на нее издалека, даже приезжал несколько раз постоять к ее дому, может ждал ее, но это не точно, а неделю назад они разговорились и инициировала эта Даша. Первого зовут Марио, а второго Филипп.

Д: Если мы поедем кататься, остановимся где-то, может случиться секс.

Р: Без твоего согласия?

Д: Мне придется согласиться, если я не хочу потерять этого парня, а я не хочу.

Р: Вы знакомы два дня и ты уже боишься не угодить?

Д: Мне ведь и самой хочется.

Р: Ты сказала, что если откажешь ему, потеряешь его. Значит он бросит тебя в ответ на отказ?

Д: Не то что бросит, но ему станет скучно, я думаю.

Р: Значит ты должна отказать.

Д: Почему?

Р: Потому что если ты сомневаешься в симпатии к тебе, нельзя соглашаться на такое. Ты должна ценить себя.

Д: А что ценного? Я тоже получу удовольствие. Даже больше.

Р: А при чем тут удовольствие? Парень получает самое большое удовольствие, когда целует любимую девушку. Когда он смотрит как она ест, когда она улыбается ему, когда они долго гуляли, он купил букет цветов и она обрадовалась. Вот когда счастлив парень.

Д: Ты говоришь о душевном кайфе, а я о физическом.

Р: И я о физическом. Это физический кайф – смотреть на любимую девушку. Можно перетрахать сто шлюх и не получишь такого кайфа.

Д: А зачем тогда трахать?

Р: Потому что не трахаться бывает тяжело. Если привык трахаться часто, каждый день тянет сделать это с какой-нибудь новой телкой. Особенно когда видишь их перед собой.

Д: Когда есть своя девушка, тоже тянет на новых телок?

Р: Если любишь, то не тянет на новых. Жаль тратить себя, хочется заниматься этим только с ней. И вообще проводить с ней все время. Любовь – это самый сильный наркотик, она поглощает сознание.

Д: Когда я была влюблена в тебя, я не была так счастлива, я худела, потому что не хотела есть. Мне и до сих пор еще грустно, когда я думаю об этом. Наверное я до сих пор не разлюбила, но это печальное чувство.

Р: Потому что не взаимное. Я люблю тебя как человека, как своего ребенка, как дочь моего друга. Не как женщину. У нас не может быть ничего, а счастливая любовь – это взаимная любовь.

Д: С Филиппом может быть такая?

Р: Если ты будешь заниматься с ним сексом без любви, он увидит, что ты себя не ценишь и не будет любить.

Д: Я не понимаю почему. Как его любовь зависит от того, ценю я себя или нет. Разве твоя жена всегда занималась сексом только по любви?

Р: Те, с кем она спала, ее любили.

Д: А если бы нет?

Р: Она была бы другой. А другую может и я бы не любил.

Д: Я знаю как минимум одного человека, с которым она спала и он не любит ее.

Р: Ты зря обсуждаешь со мной мою жену.

Д: Просто не люблю лицемерия. Ты спал со всеми, с кем хотел, она спала со всеми, с кем хотела. А меня ты хочешь научить не заниматься сексом до большой любви.

Р: Это ты хочешь, чтобы я тебя научил.

Д: Нравиться парням.

Р: Я и учу этому.

Д: Нельзя никому давать?

Р: Нельзя быть овцой, которая подчиняется мужчинам. Захотел, ты дала. Он кончил и забыл о тебе.

Д: Как сделать, чтобы не забыл?

Р: Ценить себя.

Д: Если я надену корону и буду считать себя самой лучшей, я буду выглядеть так же глупо как некоторые девчонки, задирающие нос.

Р: При чем тут корона?

Д: А что надо сделать?