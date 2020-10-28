Le Figaro – выходец из Конго пытался выкрасть из Лувра индонезийскую скульптуру, чтобы «вернуть её Африке»

28.10.2020, 0:25, Новости дня

Выходец из Конго Эмери Мвазулу Диябанза был арестован в Париже после попытки выкрасть экспонат из Зала примитивного искусства Лувра, однако отпущен на свободу до заседания суда, пишет Le Figaro. Как пояснил активист, его цель состояла в том, чтобы вернуть Африке украденные у неё предметы искусства. При этом, как уточнили представители музея, скульптура, о которой идёт речь, была создана в XVIII веке в Индонезии.



Reuters

Активист Эмери Мвазулу Диябанза был арестован в Париже после попытки завладеть экспонатом в Лувре, пишет Le Figaro. Как рассказал журналистам его адвокат Хаким Шерги, инцидент произошёл 22 октября. По словам того же источника, в понедельник выходец из Конго предстал перед судьями, которые решили не заключать его под стражу до судебного заседания, намеченного на 3 декабря, на котором активиста будут судить за кражу. На сегодняшний день ему уже запрещён вход в любой музей.

В пятницу 23 октября в Twitter было опубликовано видео, на котором Эмери Мвазулу Диябанза снимает с пьедестала статую в зале, посвящённом примитивному искусству, а потом уносит её. «Мы пришли забрать то, что принадлежит нам. Я пришёл забрать то, что было украдено, то, что было украдено у Африки, ради нашего народа, ради нашей Родины-матери Африки», — восклицает при этом активист. У человека, который пытается вмешаться и просит закрыть двери музея, выходец из Конго спрашивает: «Где ваша совесть?»

Le musée du Louvre hier: Un militant panfricain est rentré ds le musée et a déclaré qu’il était venu réclamer les biens "volés à l’Afrique" #Paris pic.twitter.com/xgTWILu01u

— Le Général (@LE_GENERAL_OF) October 23, 2020

В ответ на запрос издания The Art Newspaper, Лувр уточнил, что скульптура, которую пытался выкрасть конголезский активист, была создана в конце XVIII века на острове Флорес в Восточной Индонезии, а значит, не имеет никакого отношения к претензиям молодого человека.

Как передаёт издание, для Эмери Мвазулу Диябанзы это не первый подобный опыт. 12 июня при содействии четырёх сообщников он попытался захватить погребальный столб в музее на набережной Бранли. Пятеро активистов осудили «разграбление Африки» и потребовали вернуть работы, созданные во времена колонизации. За эту «кражу с отягчающими обстоятельствами» Эмери Мвазулу Диябанза был оштрафован на сумму €1 тыс.

30 июля активист из Конго был также арестован в Марселе после того, как в одиночку попытался выкрасть предмет из слоновой кости в Музее африканского, океанского и индейского искусства. 10 сентября вместе с тремя помощниками он попытался вывезти скульптуру, созданную в Конго, из Музея Африки в Берг-ен-Дале (Нидерланды). Он был арестован и отпущен на свободу после восьми часов содержания под стражей.

По сообщениям газеты, Эмери Мвазулу Диябанза родился в Конго, однако сейчас живёт поочерёдно в пригороде Парижа и столице Того Ломе. Активист уверяет, что был брошен «в застенки» после президентских выборов 2011 года в Конго, где он, по его уверениям, «чуть не умер». Его движение «Единство, достоинство и мужество», основанное в 2014-м, выступает за возвращение на родину предметов искусства, против африканского франка и «имущества, приобретённого неправедным путём».

Активист утверждает, что имеет не менее 700 тыс. сторонников в Европе и Африке, однако у его учетной записи на Facebook лишь чуть менее 30 тыс. подписчиков. Помимо прочего, 30 июня он подал иск с обвинениями в «воровстве и укрывательстве» против французского государства, которое в лице министра культуры того времени Френка Ристера «решительно осудило» его поступки.