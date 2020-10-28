 

HuffPost – «вери найс» — коронная фраза Бората стала новым туристическим слоганом Казахстана

28.10.2020, 0:25, Новости дня

Власти Казахстана далеко не сразу оценили юмор комика Саши Барона Коэна и его фильма «Борат», который, по мнению чиновников, представил страну в невыгодном свете. Но со временем правительство отметило, что благодаря картине туризм в Казахстане оживился, и теперь, с выходом новой части «Бората», его любимая фраза Very nice превратилась в слоган рекламной кампании для привлечения туристов.


Reuters

«Как много всего изменилось за 14 лет для Бората и его родного Казахстана», — пишет The Huffington Post. 

 

В 2006 году, после выхода первой части картины о вымышленном казахстанском журналисте в исполнении британского комика Саши Барона Коэна, власти страны были возмущены, что она предстала миру антисемитской и мизогинистской. Однако позиция правительства начала меняться, после того как чиновники заметили, что благодаря фильму туризм в стране пошёл на подъём, отмечает издание. 

 

И сегодня комитет индустрии туризма Министерства культуры и спорта Республики Казахстан совместно с национальной компанией Kazakh Tourism и вовсе решили воспользоваться выходом фильма «Борат-2» в рекламных целях и позаимствовать одну из любимых фраз главного героя — Very nice («Весьма хорошо»). 

 

В рамках новой кампании в воскресенье были опубликованы четыре 12-секундных ролика, в которых туристы, восхищаясь казахстанскими красотами, говорят: «Very nice!»

 

«К счастью, никто не имитировал самого Бората. Да и кто, в конце концов, сможет так же?» — комментирует The Huffington Post. 

 

 

Как заявил заместитель председателя правления АО «НК «Kazakh Tourism» Кайрат Садвакасов, привлекательность незамысловатой коронной фразы Бората заключается в том, что она служит «идеальным описанием обширного туристического потенциала Казахстана в меткой и запоминающейся форме». 

 

«Природа Казахстана весьма хороша, еда весьма хороша, да и люди, несмотря на шутки Бората об обратном, — одни из самых приятных в мире. Мы бы хотели, чтобы все сами приехали в Казахстан и убедились в этом на личном опыте в 2021 году и позднее, чтобы все увидели, что родина Бората лучше, чем они, возможно, слышали», — цитирует Садвакасова издание.



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