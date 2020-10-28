Мнение: Приключения с вакциной

28.10.2020, 0:15, Разное

А вот еще один герой из Фейсбука с интереснейшим опытом. Зовут его Андрей Василенко, и он из той группы добровольцев, которая испытывает на себе “новую российскую вакцину” от Covid-19. У себя в блоге он ведет подробный отчет о своем самочувствии.

Как известно, вакцинирование нашей вакциной включает в себя два укола – на первый день и на 21-й день. По первой дозе вакцины у нашего автора возникло весьма обескураживающее впечатление: во-первых, пришлось перенести перенести подскочившую до 38 температуру “с ознобом и жаром”, а главное – организм, похоже, отреагировал не на антиген коронавируса, а на его носитель аденовирус (разработка Гамалеи в том, чтобы подсадить кусочек “короны” на как бы безобидный носитель) – в итоге количество антител к аденовирусу подскочило вдвое, а к “короне” – упало почти до нуля. Но ничего – есть же второй укол! Наш герой Андрей Василенко бесстрашно пошел и получил второй укол вакцины. Вот его результаты:

“Вчера прошел ревакцинацию — сделали вторую дозу вакцины от COVID-19. Прививка была сделана в 15 часов, и до утра чувствовал себя хорошо — никаких побочных реакций. Но сегодня утром начались “сюрпризы”: с 8 утра температура неожиданно начала расти и уже к 11 часам составила 40.2. И сбить ее было почти невозможно. Парацетамол улетал просто “в никуда”. 40.2 — и все тут. Пульс — 140-160.

Лихорадка сильная, электрические грелки от озноба, сопровождавшего лихорадку, вообще не помогают — согреться крайне сложно. Нагрел воздух в квартире до 30 градусов. Стало полегче — озноб немного “унялся”. Связался с представителями телемедицины и группой курирующих врачей — они вызвали “скорую”. Приехали не очень быстро — за это время я успел сделать себе укол Кетонала (сам себе, конечно же), и температура начала медленно спадать. К приезду “скорой” спала до 37.8.

Провели обследование, сразу предложили госпитализацию, причем неизвестно куда. На мой вопрос: а чем мне сейчас помогут в больнице, последовал ответ — будут наблюдать. Так я и сам дома могу себя наблюдать. Да и ехать в инфекционную больницу в таком состоянии точно не хочется, — уж где-где, а там риск заразиться максимальный. Бригада связалась с это страшим врачом оперативного отдела неким Чеботаревым Аркадием Николаевичем, который в достаточно грубой форме спросил у врачей, что за прививка, а на вопрос врача, какой диагноз ставить “поствакцинальная реакция” (что логично) или “ОРВИ”, сказал фразу, которую нужно высечь на мэрии Москвы: а-ля “придумайте и решите сами”.

Хотел сказать: “а давайте напишем беременность, если уж нам разрешили фантазировать?”. Врачи уехали и сказали ждать вторую бригаду через 2 часа, потому что если я вдруг сдохну, то испорчу статистику по вакцине. За два часа температура снова полезла вверх — 39.2, снова сбил связкой Парацетамола, Нимесила и новой порции Кетонала. Спала до 38.3. Со второй бригадой произошла точно такая же история: снова звонок г-ну Чеботареву и ответ про диагноз “ваш вызов, решайте сами, и передавайте поликлинике” с последующим киданием трубки. Хотят все врачи “скорой” оказались компетентными специалистами и говорили о “поствакцинальной реакции”, которую практически запретили указывать в качестве основного диагноза. В итоге мне поставили ОРВИ и передали в поликлинику, завтра должен прийти врач с целью поиска у меня коронавируса — взять мазки и, скорее всего, посадить на самоизоляцию/карантин, о чем меня предупредили”.

Ну что тут сказать? Вакцина, безусловно, интересная – но, похоже, даже независимо от того, насколько она эффективна – принимать ее должны люди с изначально лошадиным здоровьем. Потому что такие скачки температуры – за 40 (которые к тому ж не сбиваются), плюс сильнейшая тахикардия (140-160), плюс дикий озноб – это ж для многих само по себе уже основание накрыться медным тазом, еще до всякого коронавируса. Хотя – пишут ведь, что и у самой “короны” примерно такие же симптомы? Тогда случившееся можно рассматривать как своего рода тренировку перед “настоящим ковидом” – типа “испытай на себе, пойми, что оно не так страшно”.

Словом, все уже, как обычно, было сказано об этой нашей вакцине еще задолго до ее появления:

“Спробуй заячий помет!

Он — ядреный! Он проймет!

И куды целебней меду,

Хоть по вкусу и не мед.

Он на вкус хотя и крут,

И с него, бывает, мрут,

Но какие выживают —

Те до старости живут!..”

Готовимся к массовой принудительной вакцинации, друзья! Не дойдет с первого укола – дойдет со второго. Ура, товарищи!