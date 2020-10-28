Мнение: В Карабахе сменился министр обороны

28.10.2020, 0:10, Разное

В Карабахе по армянской версии ранен, а по азербайджанской версии убит, министр обороны НКР Джалал Арутюнян (не путать с президентом Карабаха Араиком Арутюняном).

Машину министра вели с дрона и поразили на дороге, во время передвижения в прифронтовой полосе Если Арутюнян действительно выжил и отделался ранениями, как утверждают армяне, то он очень везучий человек, так как попадание по штабной машине выглядит практически фатальным.

С другой стороны, сразу доверять Азербайджану тоже нет особого резона. так как ранее уже вбрасывался фейк про тяжелое ранение президента НКР Арутюняна, который оказался вполне себе живым и здоровым.

Так что подождем дополнительных подтверждений насчет того – жив Арутюнян или погиб.

В любом случае у НКР уже сменился министр обороны – вместо Арутюняна (пока что временно, по заявлениям армян) новым министром станет его заместитель генерал-лейтенант Микаэл Арзуманян.

Арзуманян позиционируется как талантливый командир, который начинал рядовым ополченцем, а уже в 22 года командовал полком армии НКР и сделал хорошую карьеру в местной армии. Участник войны начала 90х, высшее военное образование получил в России.

В общем, типичный self-made man, который поднялся с самого низа.

PS, Стоит отметить, что в Армении также внезапно сменился начальник пограничных войск СНБ, а также начальник управления контрразведки.

Без лишних подробностей их увольнение увязывают с фактами шпионажа и измены. Как бы потом не выяснилось, что где-то произошла утечка и маршрут передвижения министра слили на ту сторону.

Это уже не первая отставка в руководстве армянских спецслужб с начала войны. Ранее был отправлен в отставку руководитель СНБ.

Примечательно, что все указанные лица возвысились именно после "энергомайдана" в Армении и прихода к власти Пашиняна.

Но когда дело дошло до войны, внезапно выяснилось, что с выполнением основным должностных обязанностей есть проблемы.

PS2. Стоит отметить, что первый премьер-министр незалежной Армении Манукян призвал Пашиняна свалить в отставку и передать власть военным.

В принципе, достаточно разумное предложение с точки зрения долгосрочных интересов Армении, учитывая ситуацию и роль Пашиняна во всем этом. При Кочеряне и Саргсяне такой фигни не было, хотя те тоже были прямо скажем далеко не идеальны.

Уверен, чем дальше будет идти война, тем больше призывов к Пашиняну свалить в туман будет озвучиваться в самой Армении.