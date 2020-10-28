Садовый заявил, что его жена и теща заразились коронавирусом

28.10.2020, 0:00, Новости дня

Мэр Львова Андрей Садовый в своем Facebook написал, что его жена и теща заразились коронавирусом.

“Сегодня Екатерина вместе с мамой получили положительный ПЦР-тест. Мой результат отрицательный. Чувствую себя хорошо, никаких симптомов нет. Жена с тещей тоже в порядке. По опыту врачи говорят, что в семьях не все проходят болезнь одновременно. Вероятно, имею хороший иммунитет”, – отметил львовский мэр.

Он сообщил, что следующие несколько дней проведет на самоизоляции.

“Если повторный тест будет отрицательным, сразу вернусь на работу”, – подчеркнул Садовый.

Он добавил, что не будет контактировать с женой и тещей до получения ими негативных ПЦР-тестов.

https://www.facebook.com/andriy.sadovyi/posts/3619070898132439

На 27 октября в Украине зарегистрирован 355 601 случай коронавирусной инфекции, из них 6677 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 6590 пациентов с COVID-19, вылечилось 145 336 человек. Во Львовской области заразилось 28 086 человек.