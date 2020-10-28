Минветеранов разработало концепцию формирования позитивного образа участников войны на Донбассе

28.10.2020, 0:00, Новости дня

Министерство по делам ветеранов Украины разработало концепцию формирования и поддержания положительного образа ветерана войны на Донбассе. Проект концепции был опубликован 22 октября на сайте министерства.

Основная цель концепции – формирование “однозначно позитивного отношения” к ветеранам войны как образцу героизма и патриотизма, сказано в документе.

“В настоящее время в обществе получает распространение такое явление, как формирование предвзято-негативного отношения к ветеранам войны. Прежде всего это происходит из-за активного освещения в СМИ отдельных негативных поступков ветеранов и замалчивания положительных примеров, которых гораздо больше. Результатом таких процессов становится дистанцирование общества от ветеранов и даже проявление пренебрежения к ним”, – отметили в пресс-службе министерства.

Проект вынесли на обсуждение. Замечания и предложения к нему министерство будет принимать до 5 ноября по адресу министерства (Киев, переулок Музейный, 12) или по электронной почте [email protected]

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.