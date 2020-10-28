 

Минветеранов разработало концепцию формирования позитивного образа участников войны на Донбассе

28.10.2020, 0:00, Новости дня

Министерство по делам ветеранов Украины разработало концепцию формирования и поддержания положительного образа ветерана войны на Донбассе. Проект концепции был опубликован 22 октября на сайте министерства.

Основная цель концепции – формирование “однозначно позитивного отношения” к ветеранам войны как образцу героизма и патриотизма, сказано в документе.

“В настоящее время в обществе получает распространение такое явление, как формирование предвзято-негативного отношения к ветеранам войны. Прежде всего это происходит из-за активного освещения в СМИ отдельных негативных поступков ветеранов и замалчивания положительных примеров, которых гораздо больше. Результатом таких процессов становится дистанцирование общества от ветеранов и даже проявление пренебрежения к ним”, – отметили в пресс-службе министерства.

Проект вынесли на обсуждение. Замечания и предложения к нему министерство будет принимать до 5 ноября по адресу министерства (Киев, переулок Музейный, 12) или по электронной почте [email protected]

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07 / Бизнесмену Быкову предъявлено обвинение в руководстве ОПГ

08.07 / СБУ задержала готовившего взрыв бочек с аммиаком «агента ФСБ»

05.10 / Мурашко назвал ситуацию с коронавирусом в РФ управляемой

24.09 / Доктор Мясников перечислил неизвестные факты о коронавирусе

13.10 / “Я испорченный?” Шепелев рассказал о необычном предложении работодателей

25.06 / Трамп оценил долг Германии перед НАТО в 1 трлн долларов

15.10 / Армения обвинила Турцию в отказе пропустить гуманитарную помощь из США

13.09 / МВД Беларуси сообщило о 400 задержанных в Минске

05.07 / Дорога на юг: открылся долгожданный объезд Лосево на М4 “Дон”

15.09 / Американская компания помогла Лукашенко блокировать интернет в Беларуси 

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска