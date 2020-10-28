Решение КСУ по антикоррупционным законам угрожает евроинтеграции – представитель Зеленского в КСУ

28.10.2020, 0:00, Новости дня

Решение Конституционного Суда Украины о признании уголовной ответственности за неправдивое декларирование неконституционным может нести негативные последствия для европейской интеграции Украины. Об этом “РБК-Украина” сказал представитель президента в КСУ Федор Вениславский.

“Если действия КСУ будут продолжаться в том же русле, то нельзя исключать негативных последствий”, – ответил он на вопрос о возможной угрозе от решений суда для евроинтеграции Украины и для безвизового режима.

Вениславский подчеркнул, что по имеющейся у него информации, сегодня КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование, но не за незаконное обогащение. Также отменено право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции вести мониторинг расходов и доходов судей.

27 октября украинские СМИ, ссылаясь на источники, заявили, что КСУ признал неконституционной ст. 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает уголовное наказание за декларирование недостоверной информации.

В августе этого года в КСУ направили представление 47 народных депутатов относительно конституционности положений законов, составляющих так называемую антикоррупционную платформу. Речь об электронном декларировании, спецконфискации и обновленной ст. 368-5 Уголовного кодекса, которая предусматривает уголовную ответственность за незаконное обогащение.