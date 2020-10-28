В университете Банарас Хинду появился курс по подготовке врачей, лечащих от синдрома привидений

28.10.2020, 6:41, Разное

Вера в духов и привидений была присуща людям испокон веков. В XIX веке Западная Европа переживала бум спиритизма, то есть «общения» с духами умерших. Именно в это время появляются первые клубы охотников за привидениями, причем в самых престижных университетах, например, в Оксфорде и Кембридже. Так, в 1882 года рождается на свет Общество психических исследований, которое начало серьезно заниматься изучением этого загадочного явления.

Опыт общения с призраками накоплен уже немалый, даже появилось разграничение привидений по типам, например, полтергейст, теневые люди, интеллектуальные призраки, остаточные и так далее. Однако научного доказательства реальности существования привидений нет, а потому наука не признает их, а все встречи с духами относит к психическим заболеваниям.

Вот только как лечить такие «психические заболевания», медики не знают, все их потуги бороться с духами с помощью лекарств, в лучшем случае, не дают никакого эффекта, в худшем – только усугубляют ситуацию.

В Индии в престижном индусском университете Банарас Хинду (г. Варанаси) в этом месяце начинает работать новый курс по подготовке специалистов, способных лечить людей от призрачных гостей. Как сообщает информационное агентство IANS, учебное заведение открывает новое подразделение Ghost Studies или Bhoot Vidya, где будут обучать врачей, как с помощью аюрведы можно бороться с заболеваниями (расстройствами психики), которые приводят человека к состоянию, когда он начинает контактировать с тонким миром: видеть призраки, слышать голоса умерших и так далее.

Вот что говорит по этому поводу декан факультета аюрведы индусского университета Ямини Бхушан Трипати (Yamini Bhushan Tripathi):

Мы впервые в стране открывает курс по подготовке таких уникальных специалистов, способных на основе аюрведческой практики противостоять столь распространенному в Индии психическому заболеванию, якобы связанному с привидениями. Им страдают сегодня около 15 процентов взрослого населения. Но если говорить точнее, это ни в коем случае не связано в духовной одержимостью, а потому сами термины «призраки» или «привидения» в этом случае не совсем уместны. Они неправильно трактуются в СМИ и Сети интернет. То есть мы будем бороться не с тонким миром, а лечить самого человека, дабы он вернулся в этот материальный мир обычным человеком, без всяких психических отклонений.

Как сказал журналист Бхуван Багга после беседы с профессором Трипати, удивляет в этом нововведении две вещи:

– с одной стороны отрицается, что новый курс хоть как-то связан с духовной практикой и духовным миром, а с другой – признается, что причиной многих необъяснимых заболеваний может быть одержимость призраками;

– использование для борьбы с этой одержимостью выбрана аюрведа – система лечения человека, созданная несколько тысяч лет назад в Индии, но до сих пор не признанная наукой.

В этом есть какое-то противоречие, добавляет Багга, но может, Трипати прав, и мы просто не совсем правильно понимаем механизм появления призраков, почему их некоторые видят, разговаривают с ними, даже серьезно страдают от этого общения, а другие – не замечают ни разу за всю свою жизнь…