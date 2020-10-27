Мнение: Кадыров назвал Макрона «лидером терроризма»

27.10.2020, 23:55, Разное

Президент Франции Эмманюэль Макрон, конечно, наговорил лишнего, но и главу Чечни Рамзана Кадырова, похоже, понесло, когда он в своем телеграм-канале обратился к лидеру Франции и написал: «Что ж, Макрон, если ты называешь его [человека, отрубившего голову учителю истории в Париже — ред.] террористом, то в таком случае, ты в сто крат хуже, ведь ты вынуждаешь к терроризму, подталкиваешь к нему людей, не оставляешь выбора, создаешь все условия для взращивания экстремистских идей в головах молодежи. Ты можешь смело называть себя лидером и вдохновителем терроризма в своей стране».

Какими бы мотивами не руководствовался головорез, он не перестал быть головорезом, нет и не может быть оправдания тому, что он натворил.

Да, правильно написал Кадыров : «Пророк Мухаммад является примером для всех мусульман мира.…».

А вот в чем не прав Рамзан Кадыров и все, кого обижают и оскорбляют карикатуры на Пророка Мухаммада, это в том, что карикатуры, которые называют «карикатурами на Пророка», на самом-то деле таковыми не являются… Если это и карикатуры, то это карикатуры на кого угодно, только не на Пророка Мухаммада.

К тому же, Пророк Махаммад – настолько Велик и Снисходителен, что оскорбить его просто невозможно.

И еще. Однажды Кадыров сказал: «Я солдат Путина…»… И мне вот интересно, Кадыров атаковал Макрона, как «солдат Путина»? Если и не получив команду командира, то хотя бы согласовов с ним? Или текст Рамзана Кадырова, размещенный в своем телеграм-канале, – это чистая отсебятина?

На снимке: Макрон и командир «солдата Кадырова», фотография отсюда