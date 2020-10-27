Ученые назвали популярный продукт, являющийся самым частым источником отравлений

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27.10.2020, 23:17, Разное

Ученые, представляющие Американский центр контроля заболеваний, выяснили, какой популярный продукт чаще всего является источником пищевых отравлений. Речь идет о курице, подверженной заражению сальмонеллой.
Причиной инфекционных заболеваний и нарушений работы желудочно-кишечного тракта могут быть не только майонез и яйца. Куриное мясо эксперты из Соединенных Штатов признали особенно опасным в этом плане, поскольку оно может содержать кампилобактерии (Campylobacter), попадающие на него из фекалий птиц.

Когда продукт оказывается в супермаркетах, на нем уже есть возбудители инфекционного заболевания под названием кампилобактериоз, характеризующегося лихорадкой и поражением пищеварительного тракта. Человек может заразиться не только после истечения срока годности курицы. Согласно исследованиям немецких ученых, представителей Campylobacter можно найти в каждой второй тушке домашней птицы в розничных торговых точках.

В Институте Роберта Коха объяснили, что болезни, причиной которых являются кампилобактерии относятся к самым распространенным и могут спровоцировать ряд серьёзных симптомов. Это особенно касается молодых людей и детей. Для минимизации риска заражения мясо курицы следует доводить до полной готовности, а сам продукт рекомендуется приобретать органического качества, поскольку вероятность инфицирования снижается во время производства на фермах, прошедших сертификацию.



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