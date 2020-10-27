Диетолог Юлия Хохолкова назвала ухудшающие течение COVID-19 продукты

27.10.2020, 22:53, Разное

Для поддержки иммунитета и повышения способности организма сопротивляться вирусам важно правильно питаться. Диетолог Юлия Хохолкова назвала продукты, способные ухудшить течение COVID-19 и привести к другим нарушениям в организме.

Регулярное потребление фастфуда, жареной, жирной пищи, привязанность к алкогольным напиткам усугубляют состояние человека с коронавирусом. По мнению эксперта по питанию, если человек не может отказаться от вредных продуктов, спиртного, курит, имеет избыточный вес и страдает от хронического стресса – бороться с COVID-19 ему будет непросто.

При легкой и средней тяжести заболевания употребление правильной пищи поможет быстрее справиться с инфекцией, восстановить здоровье и силы. Диетолог Хохолкова рекомендует исключить из рациона сладкое, копчености, полуфабрикаты и соления. С целью укрепления иммунной системы и повышения сопротивляемости коронавирусу следует отдавать предпочтение богатым омега-3 жирными кислотами, цинком, витаминами С и D продуктам. Не следует забывать о достаточном потреблении воды – в день стоит выпивать до двух литров жидкости. От кофе и чая специалист советует отказаться и заменить их травяными отварами.