В Москве за сутки умерли 75 пациентов с коронавирусом

27.10.2020, 22:48, Новости дня

В Москве за минувшие сутки умерли 75 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус , сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончались 75 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – приводит данные оперативного штаба РИА «Новости».

Общее число умерших с подтвержденным результатом теста на коронавирус в столице достигло 6578 человек.

Днем ранее в Москве умер 61 пациент с коронавирусом.

В воскресенье мэр столицы Сергей Собянин выразил надежду на снижение темпов распространения коронавируса в Москве.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.