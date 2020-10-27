Эмфизема рта бабы Кати Андреевой – Личное мнение

27.10.2020, 22:45, Разное

Диктор Первого анала страны Екатерина Андреева сделала вчера заявление, что не любит, когда примитивно дурят народ.

Кому, как не Кате знать о примитивной дури, которую она несёт каждый вечер с голубого — в прямом смысле слова! — экрана? Однако, мадам Андреева имела ввиду другое — ношение масок в общественных местах.

В ответ на призыв носить маску, баба Катя написала, что смертность от вируса очень низкая, а сама маска вызывает эмфизему.

В жопу маску, народ дурят!

Ни для кого не секрет, что любой ведущий новостей — это рот. Просто рот. Рот изо всех сил говорит, что ему напишут редакторы, максимально изображая вовлечённость в описываемые события.

Профессия такая — сидеть и торговать умным лицом.

Ну, раньше это прокатывало. В век, когда всех пустили в Эскортограмы, обнажилась вся глубина пропасти того, что скрывается в голове у этого рта.

«А я хочу подумать о тех закошмаренных людях, которым внушают страшную опасность от этого вируса. Данные статистики говорят о том, что смертность очень низкая», — зато в официальную статистику баб Катя верит.

Конечно же, обычная медицинская маска не гарантирует стопроцентной защиты. Как и презерватив не гарантирует на сто процентов защиту от залёта и ИППП. Но маска, как и презерватив, значимо снижает вероятность инфицирования. Процентов на 70 — примерно так.

Если же в масках двое — и здоровый, и уже болеющий — защита от передачи вируса приближается к ста процентам. Если добавить к этому социальную дистанцию, чистые руки, гигиенические мероприятия, то риск подхватить коронавирус стремится к нолю.

Но тут, прямо во время пандемии, рот Первого анала нам говорит о вреде масок. Сидя, при этом, в партере театра без маски.

У нас много людей со слабенькой психикой. Как и в любом социуме, у нас множество и откровенных дур. У нас есть и те странные люди, что смотрят и верят государственному телевидению — нет, ну а что? — даже у Поля чудес до сих пор стабильная аудитория.



« Носите маски , убивайте свои лёгкие…а потом будете удивляться, почему так тяжело протекает болезнь. Стадный инстинкт и страх – сильнее здравого смысла, к сожалению» самый «лайтовый» комментарий.

Люди, вы идиоты? Вы совсем идиоты? Что с вами, вы не в состоянии даже усвоить элементарные знания?

Вы знаете, что есть понятие инфицирующий дозы? Чем меньше в вас попало вирионов, тем легче протекает болезнь! Какая нахрен эмфизема — посмотрите на врачей, которые полжизни в масках. У них эмфизема? Вы — идиотки.

В XV веке запретили мыться. Какой-то средневековый знахарь увидел, что после ванной становятся шире поры на коже. И в них, по мнению горе-знахаря, легче пролезают миазмы — чумы, холеры, оспы и так далее.

Как только люди перестали в Европе мыться, средний возраст смерти упал в два раза. Возросла детская смертность, а эпидемии стали протекать постоянно — им просто некуда было уходить, когда вокруг — полнейшая антисанитария.

Катя Андреева удалила свой комментарий. Зассала, видимо, что выпрут с анала. Но вы — взрослые люди! — прекратите уже слушать всякую чушь про вред масок. Хватит быть дебилами, которые верят в теории заговора — сейчас не самое лучшее время для подобной чуши!

Берегите себя. Выживут умные.

Станете грустить, когда Катя, входящая в группу риска по возрасту, умрёт?