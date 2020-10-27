Мнение: СПИД и Ковид – близнецы-братья

27.10.2020, 22:15, Разное

В ленте увидел сообщение о “пенсионерских рейсах” в Подмосковье: бабушки гоняют в Пушкино из Красноармейска (час езды на автобусе), чтобы… сдать экспресс-анализ на ковид . Когда спрашивают – зачем? Есть какие-то симптомы? – бабули бодро отвечают, что нет, симптомов никаких слава богу нет, но хочется иметь результат, “чтобы быть спокойной”.

Классический “наведенный невроз”, индуцированный нынешними СМИ, точнее – царящим в них непрерывным шабашем по поводу “чудовищной эпидемии”. Вспомнил тут своего однокурсника Егорку, я о нем уже рассказывал. Такой был красавец, очень тонкой чуть кавказской красотой – результатом смешивания: мать у него была русская, а сам он – из какой-то национальной республики, поступил в МГУ по квоте как “нацкадр” (такие квоты были при СССР). Но учился, кстати, очень хорошо, без малейшего напряга. Однако на пороге 90-х были свои массовые психозы – в частности, на совершенно ровном месте была раздута грандиозная истерия по поводу экзотического тогда (и оттого еще более страшного) СПИДа. “Ведь у тебя СПИД! И значит мы умрем!” – пела Земфира много позже, но в этих словах хорошо передано настроение всей той вакханалии. И Егор не выдержал тогда информационного давления – малость двинулся, точнее – впал в тяжелый невроз: ему стало очень страшно заболеть СПИДом (возможно, это таким образом его ранимая психика все-таки чуть-чуть восточного, воспитанного в строгости человека защищалась от простоты нравов, царившей в общежитии – он же жил в ДАСе и, как рассказывали, будучи человеком с южным темпераментом, совсем не чурался тамошних забав). Но тут он озаботился, или, как говорят, “загрузился” до такой степени, что стал сдавать тесты (платные, между прочим) на ВИЧ… каждый месяц! Его спрашивали “почему?” – а он отвечал, буквально дрожа: но ведь за месяц, который прошел со времени предыдущего теста, я мог заразиться!

В общем, скоро у него вены на руках стали, как у наркомана (на анализ брали кровь из вены). И какое-то время даже говорить ни о чем больше не мог – о чем бы ни начинал, неминуемо скатывался к “неизлечимой болезни” и как это, должно быть, страшно – вот так умереть во цвете лет. Диплом отказывался писать – типа, “нахрена”? Хотя анализы, естественно, неизменно показывали “здоров”. Еле-еле его из этого невроза вытащили, года через полтора с грехом пополам стабилизировался.

А сейчас вот в группе выпускников моего курса вывесили сообщение – Егорка умер. В 53 года. От ковида. То есть в больницу-то он загремел с совсем другой болезнью – но там уже, как водится, подхватил. 5 дней – и кранты.

Жалко… Давно его не видел, вспоминаю, каким он был в 1991. Такой… трогательный. Про такого, как он, написали в 19 веке: “Веневитинов увял, как южный цветок, убитый леденящим дыханием Балтики”.