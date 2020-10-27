 

Мнение: Пленные боевики группировки “Султан Мурад” о войне в Карабахе

27.10.2020, 22:10, Разное

Телеканал эмиратчиков HadatTV выложил видео с допросом двух сирийских боевиков из группировки "Султан Мурад", которые попали в плен к сирийским войскам.
На допросе пленные показали, что Турцией были завербованы тысячи боевиков для войны в Карабахе, где платят 2000 долларов за 3 месяца войны, в то время как в Ливии 1500 долларов за 6 месяцев.
Сам же пленный воевал в Сирии примерно за 50 долларов в месяц. Так что выбор – ехать или не ехать в Ливию или Карабах достаточно очевиден, особенно если надо кормить семью.

В принципе, все это было известно и ранее, просто теперь дополнительно подтверждается еще и показаниями пленных боевиков.
Стоит отметить, что видео взятых в плен сирийцев, показывают именно эмиратчики, которые сейчас в очень серьезных контрах с Эрдоганом. Не упускают возможности вставить шпильку "другу Реджепу", который отрицает участие сирийских боевиков в Карабахе.

Кстати, обратите внимание на риторику.
Бойцы вооруженных сил сирийской арабской республики, банды боевиков. Прямо как российское или иранское ТВ. А ведь еще в 2016-м году ОАЭ называли эти банды боевиков "борцами за свободу" и угрожали интервенцией в Сирию вместе с Саудовской Аравией.
Но прошло 4 года и позиция развернулась на 180 градусов – возлюбленный Башар Асад уже рукопожат (в Дамаске открылось дипломатическое представительство ОАЭ), а бывшие "борцы за свободы" ныне объявлены бандами боевиков (коими они всегда и были), которые сидят на подсосе у друга "Реджепа", который в свою очередь, с точки зрения ОАЭ и той же Саудовской Аравии, теперь куда как хуже Асада, который в нынешних реалиях очень даже ничего, на фоне своего бывшего турецкого друга.

Источник: Colonel Cassad



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