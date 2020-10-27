Назван имеющийся у 80% COVID-положительных пациентов признак

27.10.2020, 22:08, Новости дня

Испанские ученые выяснили, что более чем у 80% пациентов с коронавирусом отмечается дефицит витамина D. Причем чаще всего это встречается у мужчин. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

Данные медицинской статистики говорят о том, что у многих современных людей, особенно у пожилых, обнаруживается недостаточность витамина D. Также в последнее время появляется много публикаций о важной роли в условиях пандемии COVID-19 витамина D, который обеспечивает устойчивость организма к коронавирусу, передает РИА «Новости».

В исследовании участвовали 216 пациентов с подтвержденным коронавирусом, госпитализированных в больницу Маркиза де Вальдесилья при Университете Кантабрии в Сантандере. Авторы оценивали у них в крови уровни 25-гидроксивитамина D (25OHD) – гидроксилированной формы витамина D3, которая участвует в метаболических реакциях организма. Параллельно уровень 25OHD измеряли у 197 обычных здоровых людей из контрольной группы.

Ученые выяснили, что 82,2% случаев имели дефицит витамина D, по сравнению с 47,2 процентами в контрольной группе – уровень 25OHD у них в среднем составил 13,8 нг/мл по сравнению с 20,9 нг/мл в контрольной группе. При этом уровень у мужчин был ниже, чем у женщин.

Кроме того, отмечается, что у пациентов с более низкой концентрацией 25OHD были повышенные уровни воспалительных маркеров, таких как ферритин и D-димер, у них чаще наблюдалась гипертония и сердечно-сосудистые заболевания, и больше была продолжительность пребывания в больнице по сравнению с теми, у кого уровень 25OHD в сыворотке составлял выше 20 нг/мл.

«Один из профилактических подходов заключается в выявлении и лечении дефицита витамина D, особенно у пожилых людей, пациентов с сопутствующими заболеваниями и жителей домов престарелых, которые являются основной группой риска для COVID-19», – приводятся в пресс-релизе Международного эндокринологического общества слова руководителя исследования доктора Хосе Эрнандеса.

Ученый добавил, что прием витамина D должен быть рекомендован пациентам с низким его уровнем в крови. «Это может иметь положительный эффект как для опорно-двигательного аппарата, так и для системы иммунитета», – отметил ученый.

Авторы также сообщили, что они не обнаружили никакой связи между уровнем витамина D в крови пациентов и тяжестью заболевания.

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