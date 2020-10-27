 

Минздрав оценил предложение о бесплатном обеспечении лекарствами от COVID-19

27.10.2020, 22:08, Новости дня

Экспертное сообщество Минздрава РФ рассматривает предложение о бесплатном обеспечении лекарственными препаратами пациентов с COVID-19, которые находятся на домашнем лечении, за счет федерального бюджета, сообщили в пресс-службе министерства.

В Минздраве прокомментировали инициативу депутата Госдумы Ивана Сухарева. «Указанное обращение действительно поступило в Минздрав РФ и в настоящее время находится на рассмотрении с привлечением представителей экспертного сообщества», – сообщили ТАСС в пресс-службе.

Напомним, Сухарев в письме на имя главы Минздрава Михаила Мурашко предложил обеспечивать во всех регионах граждан, которые лечатся от COVID-19 дома, медицинскими препаратами за счет федерального бюджета. Депутат отметил, что пациентам с подозрением на коронавирус, которые не были госпитализированы, в настоящее время выписывается стандартный перечень препаратов для амбулаторного лечения. При этом минимальная цена одного курса такого лечения во многих регионах страны может составлять более 2 тыс. рублей на человека.

В понедельник Минздрав перечислил лекарственные препараты, которые могут быть использованы при лечении вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19).



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.08 / В Киеве зафиксирован антирекорд по числу умерших от COVID-19 за сутки

07.09 / В ЕП заявили о смене самоидентификации белорусов

27.07 / Катастрофа МАУ. В МИД Украины сообщили дату консультаций с Ираном о компенсациях семьям погибших

08.10 / Трамп заявил, что войска США должны вернуться из Афганистана к Рождеству

25.09 / В Минцифры оценили сделку по покупке «Яндексом» банка «Тинькофф»

23.10 / Армия Карабаха начала зачистку на передовой в Мартунинском районе

09.09 / Отец Колесниковой раскрыл свое отношение к разорванному паспорту оппозиционерки

24.09 / Су-27 поднимался в воздух из-за летевшего над Польшей американского самолета

26.08 / Вспышка COVID-19. В психоневрологическом интернате в Черновицкой области инфицированы 11 человек

19.10 / Ученые рассказали о пользе занятий музыкой для детей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска