Минздрав оценил предложение о бесплатном обеспечении лекарствами от COVID-19

27.10.2020, 22:08, Новости дня

Экспертное сообщество Минздрава РФ рассматривает предложение о бесплатном обеспечении лекарственными препаратами пациентов с COVID-19, которые находятся на домашнем лечении, за счет федерального бюджета, сообщили в пресс-службе министерства.

В Минздраве прокомментировали инициативу депутата Госдумы Ивана Сухарева. «Указанное обращение действительно поступило в Минздрав РФ и в настоящее время находится на рассмотрении с привлечением представителей экспертного сообщества», – сообщили ТАСС в пресс-службе.

Напомним, Сухарев в письме на имя главы Минздрава Михаила Мурашко предложил обеспечивать во всех регионах граждан, которые лечатся от COVID-19 дома, медицинскими препаратами за счет федерального бюджета. Депутат отметил, что пациентам с подозрением на коронавирус, которые не были госпитализированы, в настоящее время выписывается стандартный перечень препаратов для амбулаторного лечения. При этом минимальная цена одного курса такого лечения во многих регионах страны может составлять более 2 тыс. рублей на человека.

В понедельник Минздрав перечислил лекарственные препараты, которые могут быть использованы при лечении вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19).