 

Доктор Жан Буске объяснил, как квашеная капуста может снизить риск преждевременной смерти

27.10.2020, 22:05, Разное

Квашеная капуста – не только любимое блюдо многих гурманов, но еще и отличное средство, позволяющее укрепить здоровье. Доктор Жан Буске, представляющий Университет Монпелье, объяснил, как популярная закуска может снизить риск преждевременной смерти.
Согласно статистике, в странах, где люди регулярно употребляют ферментированные овощи, в особенности кимчи и квашеную капусту, уровень смертности в результате COVID-19 является более низким. По подсчетам профессора Буске, благодаря каждому съедаемому ежедневно грамму квашеной капусты риск летального исхода от коронавируса снижается на 35%. Это связано с высоким содержанием в ферментированном продукте сульфорафана, являющегося мощным антиоксидантом.

Капуста богата различными минеральными веществами, витаминами, пищевыми волокнами, аминокислотами и другими полезными для здоровья человека соединениями. С помощью овоща можно вывести из организма токсины, шлаки; избавиться от плохого холестерина; снизить нагрузку на печень и улучшить защитные реакции иммунитета.

Употребление закуски позволяет предупредить развитие доброкачественных опухолей и раковых образований, снизить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Сам доктор решил изменить рацион и теперь потребляет трижды в неделю блюда из сырой капусты и один раз в неделю ест квашеную капусту. Укрепляющие иммунную систему свойства есть не только у капусты, но и у кефира, йогурта.



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