Специалисты сообщили, как стать счастливыми

27.10.2020, 22:05, Разное

Психологи Калифорнийского университета в 2014 году разработали онлайн-курс, чтобы учить людей быть счастливыми. Через восемь недель участники подтвердили эффективность научных советов.

С того времени курс «Наука о счастье» прошли многие. Люди выполняли простые действия и замечали, что становились счастливее, ощутили меньше стресса, злости и страха. Эксперты сообщают, что в период обучения удовлетворенность жизнью и счастье увеличилось на 5%, а показатель сохранялся после завершения курса еще 4 месяца.

Авторы работы настаивают, что 50% счастья определяется генами, 40% повседневностью, а 10% обстоятельствами жизни, поэтому ощущение счастья зависит от самого человека. Опыты показывают, что социальные связи и знакомства очень влияют на такой показатель, а чем отношения крепче, тем человек счастливее. Именно качество отношений считается основным параметром длительной счастливой жизни.

Соня Любомирски, профессор Калифорнийского университета, выяснила, что даже проявление доброты делает людей счастливее. Нужно совершать хорошие поступки, делать комплименты, покормить бездомного животного. Также в Университете Пенсильвании в 2005 году провели опыт и выяснили, что записи благодарностей в завершении дня приводят к длительному счастью и понижению симптомов депрессии.

Людям необходимо практиковать осознанность и медитацию. Подобная работа помогает сфокусировать мозг человека на настоящих событиях, принимать себя. К таким решениям пришли исследователи Университета Британской Колумбии в 2011 году.

Также эксперты напоминают, что не нужно бояться сочувствовать, так как человек часто самокритичен и может наказать себя за неудачу. Но строгость мешает людям достигать целей, поэтому нужно понять, что неудачи – важная часть жизни.