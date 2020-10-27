 

Москва поддержала конституционную реформу в Белоруссии

27.10.2020, 22:05, Новости дня

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с белорусским коллегой Владимиром Макеем подтвердил поддержку с российской стороны инициативы Минска по проведению конституционной реформы.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили ситуацию в Белоруссии. «С российской стороны подтверждена поддержка инициативы белорусского руководства по проведению конституционной реформы в интересах скорейшей нормализации обстановки в стране», – говорится в сообщении на сайте МИД России.

Также в ходе телефонного разговора Лавров и Макей обсудили ход подготовки совместного заседания коллегий МИД РФ и МИД Беларуси, запланированного в ноябре Минске. «Рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия на площадках ключевых международных организаций, в первую очередь ООН и ОБСЕ», – отмечается в сообщении.

Ранее Лавров заявил, что Москва поддерживает устремления Минска по конституционной реформе, так как в республике ощущается потребность в площадке для общенационального диалога.

Напомним, идею конституционной реформы в Белоруссии также поддержал российский лидер Владимир Путин. Сам Лукашенко отмечал, что в случае такой реформы необходимо в ней прописывать выборы президента.



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