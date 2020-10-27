Попова объяснила, почему человек с прививкой от COVID-19 может заразиться

27.10.2020, 22:05, Новости дня

Вакцины от вирусов предотвращают тяжелую форму течения заболевания, но они не защищают от заражения, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Все вакцины дают защиту от тяжелых форм заболевания и от крайне опасного течения (болезни – прим. ВЗГЛЯД), которое может вирус вызвать. Но очень многие – в первую очередь вакцины против гриппа – не защищают от встречи с вирусом и от каких-то проявлений заболевания», – сказала Попова в интервью телеканалу «Россия-24», передает ТАСС.

Она добавила, что даже после вакцинации необходимо соблюдать меры для предотвращения распространения вирусных инфекций. «Нужно все равно защищать себя, нужно беречься, потому что вакцина защищает от тяжелого развития заболевания», – отметила глава Роспотребнадзора.

Глава Роспотребнадзора также сообщила, что из расчета на 100 тыс. населения больше всего коронавирусом сегодня болеют люди старше 60 лет, передает РИА «Новости».

«Недалеко от них ушли люди от 30 до 49 лет», – отметила она.

Кроме того, Попова рассказала, что хорошо перенесла вакцину от COVID-19 «ЭпиВакКорона». «От коронавируса привита пока я одна в Роспотребнадзоре, в правительстве – Татьяна Алексеевна Голикова, именно вакциной «Вектора», чтобы определить на себе ощущения, эффективность и переносимость. Ну вот, антитела есть, переносимость прекрасная», – добавила она.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что пострегистрационные испытания вакцины «ЭпиВакКорона» пройдут в том числе и на добровольцах с хроническими заболеваниями. Во вторник Попова сообщила, что производство вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» началось в центре «Вектор». Она уточнила, что до конца года определенные объемы вакцины уже будут произведены.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли. В октябре Путин объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. Также Путин выразил уверенность, что для борьбы с распространением COVID-19 важно наращивать производство российских вакцин, а также обеспечить их доступность на внутреннем рынке страны.