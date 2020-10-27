 

Путин и Эрдоган обсудили Карабах и Сирию

27.10.2020, 22:05, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин и лидер Турции Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили развитие событий в зоне нагорно-карабахского конфликта и предметно рассмотрели тематику взаимодействия на сирийском направлении, сообщила пресс-служба Кремля.

«Обсуждено развитие событий в зоне нагорно-карабахского конфликта. С российской стороны выражена глубокая озабоченность в связи с продолжающимися военными действиями, а также все более масштабным вовлечением в боестолкновения террористов из Ближнего Востока», – приводит сообщение пресс-службы РИА «Новости».

В ходе разговора президент РФ проинформировал коллегу о контактах с руководством Азербайджана и Армении и предпринимаемых шагах в целях скорейшего достижения перемирия и деэскалации кризиса.

«Предметно рассмотрена тематика взаимодействия на сирийском направлении. Отмечена важность совместных усилий в целях выполнения имеющихся договоренностей по стабилизации в Идлибе и Заевфратье. Лидеры также обменялись мнениями по вопросам политического урегулирования в Сирии, в том числе при содействии стран-гарантов астанинского процесса», – говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Кроме того, затрагивалась и ливийская проблематика, включая перспективы дальнейшей нормализации обстановки и активизации межливийских мирных переговоров, отметили в Кремле.

«Условлено и далее осуществлять координацию между внешнеполитическими и оборонными ведомствами РФ и Турции, а также спецслужбами двух стран», – сообщили в пресс-службе Кремля. Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

Напомним, в минувшую пятницу спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов обсудил на состоявшейся в четверг в Москве встрече с замминистра иностранных дел Турции Седатом Оналом урегулирование кризисов в Ливии и Сирии.



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