В ВОЗ предупредили, что для сдерживания коронавируса могут понадобиться более жесткие меры

27.10.2020, 22:00, Новости дня

Мир сильно отстает в борьбе с пандемией коронавируса, потому для преодоления кризиса могут понадобиться более жесткие меры. Об этом 26 октября на пресс-конференции в Женеве сообщил исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майк Райан, сообщает Business Insider.

По его словам, контроль за пандемией может потребовать жертв от людей с точки зрения их личной жизни.

Такое заявление было сделано на фоне усиления вспышек коронавируса в Европе и США.

Представители ВОЗ считают, что некоторым странам, возможно, придется снова подумать о закрытии второстепенных предприятий, чтобы остановить волну эпидемии.

“Могут понадобиться закрытие и ограничения на передвижения, а также указание оставаться дома, чтобы побороть эту фазу пандемии”, – подчеркнул Райан.

Издание напоминает, что летом в ВОЗ говорили, что крупнейшим распространителем инфекции в мире является молодежь, сейчас представители организации говорят, что коронавирус начал “просачиваться” в старшие и более уязвимые слои населения. Наблюдается увеличение среднего возраста пациентов с COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 27 октября COVID-19 в мире диагностировали более чем у 43,5 млн человек. Умерло от болезни уже 1,16 млн, а выздоровело 29,2 млн пациентов.