Власти США готовятся к возможным беспорядкам после выборов

27.10.2020, 22:00, Новости дня

Власти США готовятся к возможным беспорядкам на фоне выборов президента. Об этом 26 октября сообщал CNN, ссылаясь на источники.

По данным телеканала, к возможным обострениям ситуации готовят дополнительно офицеров погранично-таможенной службы и иммиграционно-таможенной полиции.

Исполняющий обязанности заместителя главы министерства внутренней безопасности Кен Куччинелли отметил, что в ведомстве есть подготовленные команды на случай обострения ситуации. При этом он отметил, что у министерства пока нет никаких конкретных данных, которые предполагали бы наличие угрозы насилия на улицах.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября. По данным британской консалтинговой компании Opinium Research от 13 октября, за кандидата от Демократической партии Джо Байдена готовы отдать голоса 57% избирателей, за нынешнего президента Дональда Трампа – 40%.