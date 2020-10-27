Мнение: США против монополии Гугла, факт-чекинг на Дзене и реклама финансовых пирамид

27.10.2020, 21:45, Разное

1. Доминирование Гугла в интернете оказалось под угрозой. Против компании выступили американские власти, которые решили засудить Гугл за монополизм в области поиска и рекламы. Многие сравнивают Гугл с другой корпорацией, Стандарт Ойл, которую власти США расчленили в начале XX века за то, что она доминировала на нефтяном рынке:

https://lenta.ru/news/2020/10/20/google/

https://ru.wikipedia.org/wiki/Standard_Oil

Министерство юстиции во вторник, 20 октября, подало иск к компании, обвиняя ее в злоупотреблении доминирующим положением на рынке. В ведомстве считают, что Google заключила соглашения, препятствующие доступу конкурентов на рынок. Также американские власти утверждают, что корпорация платила производителям мобильных устройств, операторам связи и интернет-браузеров за установку Google в качестве поисковика по умолчанию.

Кроме того, министерство собирается оспорить практику, согласно которой осуществляется предустановка поисковика Google на телефоны с операционной системой Android.

В Минюсте утверждают, что на Google приходится 88 процентов поисковых запросов в США, 94 процента мобильных поисковых запросов выполняются через его сервисы. По данным министерства, корпорация владеет 70 процентами рынка поисковой рекламы. Это приводит к тому, что другие поисковики не могут конкурировать с ней. В результате Google ущемляет права потребителей и рекламодателей, ограничивая их выбор.

2. На Яндекс.Дзен запустили программу факт-чекинга, направленную на выявление публикаций с фейками и недостоверной информацией:

https://zen.yandex.ru/media/zenmag/olia-sevastianova-o-programme-proverki-faktov-v-dzene-5f8eb03275135c1999c5328d

Как утверждают в Яндексе, факт-чекинг нужен для того, чтобы повысить доверие к публикациям на платформе в целом, поскольку деятельность каналов, которые распространяют фейки, бросает тень и на честных авторов, если недостоверной информации становится слишком много.

Ещё один плюс состоит в том, что теперь, если публикация прошла модерацию, обвинять авторов во лжи будет гораздо сложнее, раз уж независимая проверка не обнаружила никаких проблем.

Проверять, впрочем, будут не все публикации, а только те, которые относятся к «социально значимым темам» в данный конкретный момент.

3. Яндексу предложили отказаться от рекламы финансовых пирамид:

https://lenta.ru/news/2020/10/21/otkaz/

Федеральный фонд по защите вкладчиков попросил поисковую систему «Яндекс» изменить правила модерации, чтобы отказаться от рекламы финансовых пирамид. На странице фонда в Facebook приводится пример объявлений, а также есть просьба к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить законность такой практики.

В объявлениях продвигают организации, обещающие доход в 200 процентов в год, 150 процентов в месяц и 2 процента в день. Также в пресс-службе организации обратили внимание, что объявления не только являются очевидно мошенническими, но и написаны с грубыми грамматическими ошибками.

Рекламу всевозможного финансового мошенничества, по идее, должно быть достаточно просто отслеживать по формальным показателям, вроде тех же невероятных цифр сверхдоходов. Опять же, доверие к сервисам, которые предлагают такую рекламу, неизбежно будет страдать, так что Яндексу и вправду стоило бы обратить внимание на этот вопрос.