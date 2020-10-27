Жириновский призвал повесить Тихановскую

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27.10.2020, 21:43, Разное

“Какая-то стервотная бабенка, посмотрите на это мерзкое лицо – ведьма, чудовище”, – в эфире телеканала “Россия 1” охарактеризовал лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский символ белорусского процесса Светлану Тихановскую. Политик предложил расправиться с оппозиционеркой. По словам Жириновского, Тихановскую следует выкрасть из гостиницы в Европе, где она живет, и повесить в центре Минска, передает URA.Ru.



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