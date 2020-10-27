 

Российская молодежь оказалась главным сторонником удаленки в период коронавируса

27.10.2020, 21:08, Новости дня

Молодежь чаще других возрастных групп в РФ готова поддержать введение удаленного режима работы и дистанционного обучения, а также самоизоляцию для пожилых людей в пандемию, следует из данных ВЦИОМ.

По данным исследования, 49% молодежи в возрасте 18-24 лет (младшая молодежная группа) и 47% молодых людей в возрасте 25-34 лет (старшая молодежная группа) готовы поддержать введение режима самоизоляции в РФ в случае обострения эпидситуации. Среди всех опрошенных эту меру готовы поддержать 49% россиян, передает РИА «Новости».

Так, младшая молодежная группа чаще готова поддержать такие инициативы, как введение режима самоизоляции для людей старше 65 лет (85% в младшей молодежной группе и 70% в старшей поддерживают эту инициативу), закрытие детсадов (64% и 53% соответственно), перевод школ и вузов на дистанционное обучение (73% и 47%), переход на удаленный формат работы (84% и 66%) и введение режима нерабочих дней (64% и 45%).

Согласно данным ВЦИОМ, примерно около половины россиян с конца апреля по середину июня воспринимали как преувеличенную угрозы пандемии, освещаемую СМИ.

Опрос проходил среди 1 тыс. 600 человек в формате телефонного интервью с населением 18 лет и старше. Погрешность составляет 2,5%.

Ранее стало известно, что самой высокооплачиваемой профессий на удаленке в РФ является программист-аналитик 1С, работодатели готовы платить до 270 тыс. рублей в месяц.

При этом профессия официанта оказалась наиболее распространенной среди российской молодежи, 90% соискателей этой вакансии составляют люди в возрасте от 18 до 23 лет. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.07 / Straits Times – экс-премьера Малайзии приговорили к 12 годам тюрьмы за коррупцию

25.07 / Исмаилов во время боя в Сочи сломал Емельяненко нос

28.07 / Суд отказал в объединении дел сестер Хачатурян

16.10 / Россия возобновила авиасообщение с Кубой и Сербией

25.08 / В Чечне к 2023 году решили построить 40 новых школ

10.07 / Суд по делу Фургала решено проводить в закрытом режиме

25.06 / США поддержали протест Украины против парадов в Донбассе и Крыму

01.07 / Ураган в Бразилии лишил электричества полтора миллиона человек

25.08 / Черчесов подтвердил, что Соболев не вошел в сборную из-за конфликта с Дзюбой

23.08 / В Минске отключали интернет “по требованию властей”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска