Возобновилось международное авиасообщение из Уфы

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27.10.2020, 21:08, Новости дня

Авиакомпании с 27 октября могут совершать международные рейсы из Уфы, сообщила пресс-служба Росавиации.

«В соответствии с решением правительства Российской Федерации с 27 октября в перечень пунктов Российской Федерации, из которых возобновлено международное авиасообщение, включен пункт Уфа», – цитирует сообщение ТАСС.

С 27 марта на фоне пандемии коронавируса Россией было прекращено международное авиасообщение. С 1 августа Россия возобновила международные полеты. Первые рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону были открыты в Британию, Танзанию, Турцию. Сейчас россияне могут также полететь в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Польшу, Сербию, Черногорию, Швейцарию.



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