 

В РФ оценили возможность перевода дошколят на удаленку

27.10.2020, 20:48, Новости дня

На данный момент нет эпидемиологических оснований для того, чтобы переводить на удаленный режим детей дошкольного возраста, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«На сегодняшний день вопрос (перевода на удаленный режим детей дошкольного возраста – прим. ВЗГЛЯД) не рассматривается. Оснований эпидемиологических для того, чтобы разобщать маленьких детей, о которых вы говорите, на сегодняшний день нет», – сказала Попова в интервью телеканалу «Россия-24», передает ТАСС.

Глава Роспотребнадзора также сообщила, что проблемы в организации образовательного процесса в РФ в условиях пандемии в настоящее время отсутствуют.

Ранее Роспотребнадзор предписал всем россиянам носить маски в местах массового пребывания, транспорте, на парковках и в лифтах на фоне ситуации с коронавирусом, а также обязал регионы проводить не менее 150 исследований на коронавирус на 100 тыс. населения.



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