 

Трамп выразил разочарование нарушением перемирия в Карабахе

27.10.2020, 20:48, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован нарушением режима прекращения огня в Карабахе, о котором договорились Азербайджан и Армения.

Слова Трампа со ссылкой на Reuters передает РИА «Новости».

При этом ранее Трамп отказывался признать нарушение перемирия в Нагорном Карабахе. «Он соблюдается», – утверждал американский лидер.

Напомним, Трамп заявлял, что Соединенные Штаты смогут с легкостью добиться мирного урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Однако представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян отметил, что у Баку нет желания прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

В понедельник премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о провале очередной попытки установить перемирие в Карабахе. Режим прекращения огня вступил в силу с 8.00 по местному времени 26 октября.



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