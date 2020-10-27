Историк объяснил важность признания российским судом геноцидом истребление нацистами жителей СССР

27.10.2020, 20:48, Новости дня

В РФ в последнее время выявлено много неизвестных ранее захоронений жертв преступлений гитлеровцев, одним из которых и стала Жестяная Горка, сообщил газете ВЗГЛЯД историк Александр Дюков. Так он прокомментировал вердикт одного из судов Новгородской области, который признал массовую казнь жителей этой деревни геноцидом советского народа.

«Юридически зафиксировано то, что историкам было понятно давно. Нацистская истребительная политика в отношении граждан СССР подпадает под понятие геноцида – заблаговременно спланированного преступления, которое направлено на уничтожение определенной группы населения. Это не только национальные группы, но и расовые, религиозные. В данном случае, группой выступали народы Советского Союза – и евреи, и русские, и представители многих других национальностей. Данные планы были сформулированы нацистами еще до нападения на Советский Союз», – напомнил руководитель фонда «Историческая память» Александр Дюков.

«Вне всякого сомнения, по букве закона, согласно международной конвенции ООН – это было преступление-геноцид. Собственно, и в советское время термин «геноцид» использовался – скажем, в документальных книгах о нацистских преступлениях Белоруссии, в следственных документах по делам нацистских пособников, которые велись правоохранительными органами до 60-х годов. Но эта понятная с научной точки зрения трактовка только сейчас зафиксирована юридически. И это очень важно», – подчеркивает Дюков.

Как сообщила во вторник газета ВЗГЛЯД, один из районных судов Новгородской области впервые признал факт геноцида советского народа во время нацистской оккупации – массовые казни мирных жителей деревни Жестяная Горка. «Установить факт, имеющий юридическое значение: признать вновь выявленные преступления в 1942-1943 годах солдатами «тайлькоманды» в отношении не менее 2,6 тыс. советских граждан военными преступлениями против человечества, геноцидом этнических групп», – цитирует судью Солецкого суда Марину Малышеву РИА «Новости».

Суд установил, что массовое уничтожение жителей было «частью плана Германии отделаться от всего мирного населения Советского Союза путем изгнания населения для того, чтобы колонизировать освободившуюся территорию немцами».

Напомним, в прошлом году возле Жестяной Горки нашли свыше 500 останков, в том числе множество останков детей.

В прошлом году журналисты обратились с запросом в Центральное управление по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге, которое занимается розыском и анализом информации о нацистских преступлениях в Германии и по всему миру. Речь шла о причастности граждан Германии и Латвии к военным преступлениям на территории Новгородской области в 1941-1943 годах, а также к военным преступлениям в 1942 году против детей-сирот в городе Ейске.

Потомки казненных признаются, что для них самым важным стал тот факт, что найдено место гибели родственников и теперь есть место, куда они могут поехать и поклониться памяти близких.

«Признаться, я не знаю, как мне относится к судебному решению о том, что эту расправу объявили актом геноцида, – сказала в разговоре с газетой ВЗГЛЯД Ирина Чадина. – Для нас важнее сама память прадедушки – крестьянина, убитого карателями на Жестяной Горке. Теперь есть возможность положить цветы, зажечь свечу на могиле. Что касается официального определения того давнего преступления, то наша семья не собирается подавать судебные иски, пытаться кому-то отомстить или получить что-то юридическое из этой истории».

Историки напоминают, что в последнее время было выявлено много неизвестных ранее захоронений жертв преступлений гитлеровцев, одним из которых и стала Жестяная Горка.

«Это дело было первым доведено до суда в том районе, где была обнаружена страшная находка. Под Псковом тоже обнаружено неизвестное ранее захоронение мирных жителей, с большим количеством детских останков, и открыто большое общее дело по этим казням, которые проводила там во время оккупации эстонская полиция безопасности», – добавил Дюков.

«В советское время расследование нацистских преступлений в СССР происходило достаточно активно. Выявлялись преступники, на них создавалась доказательная база. Но многие из преступников так и не понесли наказание в СССР, так как в 1945 году бежали на Запад. Если мы берем в расчет преступления в районе Железной Горки, то там одним из карателей был латыш Янис Цирулис, – рассказал Дюков. – Цирулис служил в Латышском легионе СС. После войны обосновался в ФРГ и возглавлял там латышскую националистическую организацию «Ястребы Даугавы». Напомню, что преступления нацистов не имеют срока давности».